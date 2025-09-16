«Пугачевочка, ну ты же понимаешь»: Алла Пугачева рассказала о болезненном предательстве мужа

16 сентября 2025, 06:42

Пугачева рассказала о шоке после жестокого предательства экс-мужа Стефановича

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @maxgalkinru)

Алла Пугачева вспомнила о болезненном предательстве со стороны второго мужа, режиссера Александра Стефановича. О неприятном опыте она рассказала в беседе с журналисткой Екатериной Гордеевой* на YouTube-канале.





По словам артистки, их трехлетний брак изначально носил чисто формальный характер — она вышла замуж за начинающего режиссера из провинции, чтобы помочь ему с московской пропиской.



Как только закончился срок, который требовался для оформления столичной регистрации, они разошлись.





«Я потом встретила его в коридоре. Он такой: «Пугачёвочка, прости меня. Ну ты же понимаешь». Это было незадолго до его смерти, так что прощения он успел попросить», — поделилась Примадонна.