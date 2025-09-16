«Пугачевочка, ну ты же понимаешь»: Алла Пугачева рассказала о болезненном предательстве мужа
Пугачева рассказала о шоке после жестокого предательства экс-мужа Стефановича
Алла Пугачева вспомнила о болезненном предательстве со стороны второго мужа, режиссера Александра Стефановича. О неприятном опыте она рассказала в беседе с журналисткой Екатериной Гордеевой* на YouTube-канале.
По словам артистки, их трехлетний брак изначально носил чисто формальный характер — она вышла замуж за начинающего режиссера из провинции, чтобы помочь ему с московской пропиской.
Как только закончился срок, который требовался для оформления столичной регистрации, они разошлись.
Однако действия Стефановича перед разводом неприятно удивили Пугачеву: второй муж звезды снял со счетов все семейные сбережения. Его ничуть не смущало, что их в основном сформировал доход певицы.
Более того, после расставания Стефанович начал делить имущество в их общей квартире.
«Я потом встретила его в коридоре. Он такой: «Пугачёвочка, прости меня. Ну ты же понимаешь». Это было незадолго до его смерти, так что прощения он успел попросить», — поделилась Примадонна.Певица добавила, что простила экс-мужа. Но неприятный осадок остался. Она в принципе не понимает, почему некоторые отвечают неблагодарностью на доверие.
Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачевой после её интервью. Он заявил, что певицу «выдавили» из России определённые силы.
