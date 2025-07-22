Иосиф Пригожин объяснил, почему среди молодежи особенно популярны Кадышева и Буланова

22 июля 2025, 12:27

Продюсер Пригожин: популярность Кадышевой и Булановой ждет и других артистов

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: телеграм-канал @iosifprigozhin)

Сейчас самыми востребованными среди молодежи считаются песни Надежды Кадышевой и Булановой. Артистки собирают огромные залы и пользуются удивительным спросом у зуммеров. Но в чем секрет возвращения в трендовое прошлое?





Музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что в моде на Надежду Кадышеву и Татьяну Буланову нет ничего удивительного, потому что молодежь устала от одинаковой музыки, скучного речитатива, потому решила вернуться к корням.





«Эти песни были хитами в то время, и в этом сезоне они тоже становятся популярными. С точки зрения фундаментальной музыки, мелодии, наверное, они оказались в нужное время, в нужном месте», — дополнил он.

«Мне кажется, что сегодня молодежи хочется попробовать то, что было популярное когда-то. Потому что люди идут за опытом, за знаниями, за какими-то новыми смыслами. Леонид Агутин тоже востребован. Я восхищаюсь этим обстоятельством, потому что он гениальный музыкант. У Валерии "Маленький самолет" залетел в тренды», — сказал Пригожин.

«Я думаю, это ждет многих артистов», — заключил собеседник.