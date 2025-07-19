Певица Надежда Кадышева попала в скандал за кулисами концерта
Певица Надежда Кадышева стала центром скандала прямо перед выходом на сцену. Об этом в своем блоге рассказала продюсер Татьяна Тур. Исполнительница пропала с радаров весьма неожиданно, и даже ответственные за мероприятие не смогли прорваться в ее гримерку.
Спасла ситуацию сама певица. Внезапно появившись на горизонте, она устроила разнос буквально всем, кто попал под горячую руку, включая охрану. В итоге выступление все-таки состоялось. Обозреватели предполагают, что охранники, возможно, перестраховываются после весеннего случая в Иваново, когда Кадышеву схватила за горло зрительница прямо на концерте. К счастью, все обошлось без последствий для Надежды Никитичны.
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