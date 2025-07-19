Певица Надежда Кадышева попала в скандал за кулисами концерта

19 июля 2025, 16:45

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Надежда Кадышева стала центром скандала прямо перед выходом на сцену. Об этом в своем блоге рассказала продюсер Татьяна Тур. Исполнительница пропала с радаров весьма неожиданно, и даже ответственные за мероприятие не смогли прорваться в ее гримерку.