«Тревожно за неё. В гроб вгоняют человека!»: состояние Надежды Кадышевой вызывает серьёзное опасение у близких

20 июля 2025, 12:12

У закрывшейся от близких Кадышевой заподозрили депрессию

Надежда Кадышева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Состояние Надежды Кадышевой в последнее время вызывает серьёзные опасения у её близких поклонников. На фоне новой волны популярности звезда выглядит болезненно и не выходит на связь – у неё заподозрили депрессию.





Музыкальный продюсер Игорь Сенгер заявил, что в последнее время до солистки ансамбля «Золотое кольцо» не дозвониться. Он предположил, что Кадышева очень устала от повышенного внимания к своей персоне и решила ограничить общение даже с близкими.





«С одной стороны, тревожно за неё. Но и навязываться не хочется: понимаю, что ей хочется побыть с самой собой, отдохнуть», – высказался эксперт в беседе с NEWS.ru.