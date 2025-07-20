«Тревожно за неё. В гроб вгоняют человека!»: состояние Надежды Кадышевой вызывает серьёзное опасение у близких
У закрывшейся от близких Кадышевой заподозрили депрессию
Состояние Надежды Кадышевой в последнее время вызывает серьёзные опасения у её близких поклонников. На фоне новой волны популярности звезда выглядит болезненно и не выходит на связь – у неё заподозрили депрессию.
Музыкальный продюсер Игорь Сенгер заявил, что в последнее время до солистки ансамбля «Золотое кольцо» не дозвониться. Он предположил, что Кадышева очень устала от повышенного внимания к своей персоне и решила ограничить общение даже с близкими.
«С одной стороны, тревожно за неё. Но и навязываться не хочется: понимаю, что ей хочется побыть с самой собой, отдохнуть», – высказался эксперт в беседе с NEWS.ru.При этом психолог Юлия Ермилова предположила, что остранённость и закрытость 66-летней Кадышевой могут быть проявлениями депрессии. Возраст снижает адаптационные способности организма, а любые резкие изменения в жизни, в том числе и позитивные, являются большим спросом для психики.
Также пожелавший остаться анонимным источник рассказал, что Кадышева переживает из-за скандалов вокруг её единственного сына Григория Костюка. Так, первая жена обвинила его в вымогательстве, а вторая заявила, что он бросил её беременную за границей.