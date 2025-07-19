Татьяна Буланова не поднимала цены на свои выступления из-за популярности у зумеров

19 июля 2025, 17:41

KP.RU: Татьяна Буланова не поднимала ценник на свои выступления

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Певица Татьяна Буланова не подняла ценник на свои концерты на фоне популярности среди зумеров.