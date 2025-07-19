Татьяна Буланова не поднимала цены на свои выступления из-за популярности у зумеров
Певица Татьяна Буланова не подняла ценник на свои концерты на фоне популярности среди зумеров.
Как пишет KP.RU, 20 минут выступления у звезды стоят 800 тысяч рублей. Час — полтора миллиона. Перед этим в СМИ звучала информация, что исполнительница подняла цены на частные выступления в два раза — до 2,5 миллиона рублей.
Журналисты, «заказав выступление Булановой на свадьбе», подчеркнули стабильность цен. Поскольку звезда проживает в Петербурге, 40-минутное выступление в другом регионе обойдется желающим лицезреть знаменитость в 1,5 миллиона рублей. Обозреватели отмечают, что это у звезд абсолютно нормально. Авторы материала заключили, что у Булановой регулярные аншлаги, а ее песни в памяти нескольких поколений.
Читайте также: