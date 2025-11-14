Иосиф Пригожин раскрыл, как долго песни Лолиты будут популярны и почему

14 ноября 2025, 14:04

Продюсер Пригожин: песни Лолиты будут популярны, пока она живет и работает

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Сегодня у Лолиты Милявской день рождения. Ее хиты набирают обороты во всех социальных сетях всех поколений. Так в чем же секрет певицы, и как долго она будет на пике популярности?





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» поздравил певицу с днем рождения и выразил свое восхищение ее образом жизни и честностью.





«Помните, у нее была афиша с названием "Мне столько-то, а кто даст?" — вот она такая и есть — свободная, раскованная. Она яркая, я ей восхищаюсь. Мы, когда видимся, обнимаемся, как родные люди», — сказал он.

«Под лежачий камень вода не течет. Сколько будет работать Лолита, столько она и будет востребована. Она, как и Лариса Долина и Валерия, например, вне зависимости от своих цифр в паспорте продолжает вести активную жизнь. И это ее держит на пике популярности», — объяснил собеседник.