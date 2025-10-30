Пригожин: поклонники не позволят добиться «отмены» Егора Крида

30 октября 2025, 16:56

Егор Крид (Фото: telegram/egorkreed)

В интернете появилась петиция с требованием лишить рэпера Егора Крида звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан» и отменить его концерты. Поводом стали песни исполнителя, в которых, по мнению авторов обращения, содержится нецензурная лексика.