Пригожин: поклонники не позволят добиться «отмены» Егора Крида
В интернете появилась петиция с требованием лишить рэпера Егора Крида звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан» и отменить его концерты. Поводом стали песни исполнителя, в которых, по мнению авторов обращения, содержится нецензурная лексика.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Общественной Службой Новостей заявил, что добиться «отмены» артиста одной петицией вряд ли возможно. Он отметил, что в современном поп-жанре использование обсценной лексики встречается нередко, и если следовать этой логике, под запрет попадет большинство популярных исполнителей.
Пригожин также связал кампанию против Крида с его недавним конфликтом с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. По словам продюсера, спор, получивший широкий общественный резонанс, мог повлиять на появление подобных инициатив. Он выразил уверенность, что поклонники артиста не позволят полностью запретить его концерты.
