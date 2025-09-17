Иосиф Пригожин рассказал, зачем было выпущено скандальное интервью с Пугачевой

17 сентября 2025, 14:01

Продюсер Пригожин: Пугачева — гениальная пиарщица

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алла Пугачева дала первое интервью за последние несколько лет, которое за пять дней собрало 17 миллионов просмотров на YouTube. В разговоре с Екатериной Гордеевой* певица затронула самые откровенные темы.





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» назвал Пугачеву «гениальной пиарщицей».





«А никто не задался вопросом, зачем она венчалась с Филиппом Киркоровым, ведь для того, чтобы играть шоу-бизнес и имитировать, как говорится, необязательно жениться. Для того, чтобы имитировать оргазм, необязательно выходить замуж или еще что-то. Там многое было сказано, причем открыто», — сказал он.

«Она гениальная пиарщица. Все, что она делала, всегда было ради своего интереса, мы не можем за это осуждать. Она такая, какая есть. Но любое интервью делается с какой-либо целью. Чего она хотела добиться здесь, непонятно. Думаю, здесь все продумано», — поделился Пригожин.