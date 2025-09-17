Достижения.рф

В МИД РФ ответили Пугачёвой фразой из Библии на ее слова о Дудаеве

Захарова процитировала Библию в ответ на слова Пугачевой о Дудаеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания певицы Аллы Пугачевой о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, процитировала библейскую заповедь: «Не сотвори себе кумира». Высказывание прозвучало в эфире радио «Sputnik».



10 сентября журналистка Катерина Гордеева* опубликовала интервью с Пугачевой, в котором та охарактеризовала Дудаева как «порядочного и интеллигентного» человека. После этого некоммерческая организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» направила президенту России Владимиру Путину петицию с требованием лишить певицу почётного звания народной артистки.

По мнению Захаровой, в словах Пугачевой нет мудрости. Настоящая мудрость, по её словам, в том, чтобы не создавать кумиров. Она призвала не приписывать людям качества, которых у них не было, и не считать кого‑то «гуру» по всем вопросам.

Представитель МИД подчеркнула необходимость трезво смотреть на вещи. Она подметила, что умение хорошо петь или танцевать не делает человека специалистом в судьбах других людей.

*Признана иноагентом в РФ

