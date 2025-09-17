В МИД РФ ответили Пугачёвой фразой из Библии на ее слова о Дудаеве

17 сентября 2025, 12:01

Захарова процитировала Библию в ответ на слова Пугачевой о Дудаеве

Фото: istockphoto/ser-alim

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания певицы Аллы Пугачевой о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, процитировала библейскую заповедь: «Не сотвори себе кумира». Высказывание прозвучало в эфире радио «Sputnik».