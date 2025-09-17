«Поднять бунт»: Иосиф Пригожин резко ответил Пугачевой на громкое интервью о предательстве Родины

17 сентября 2025, 13:28

Продюсер Пригожин: Родина не предавала Пугачеву, это она предала ее и всех

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Алла Пугачева в недавнем вышедшем интервью сказала, что негативно относится к званию Примадонны российской эстрады. Она объяснила свою позицию в интервью Екатерине Гордеевой*, где также громко заявила о предательстве Родины.





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что слова Пугачевой о том, что Родина от нее отвернулась, являются неправдой.





«Никто на Родине от нее не отворачивался. Это она отвернулась от Родины и от своих друзей. Игорь Николаев души в ней не чаял. Он всегда, даже несмотря на ситуацию, поддерживал ее. А она даже по нему проехалась. А за что? Понятно, что каждый выбирает свой путь, но чего она хочет и к чему призывает людей? Переехать из страны? Поднять бунт? Не любить своего президента?» — высказался он.

«Да, поехала в Чернобыль, это, правда, сильный шаг, я тогда был маленьким. Но это была другая страна, другие обстоятельства, и, собственно говоря, она гениальная пиарщица, и нам есть, чему у нее поучиться», — отметил собеседник.

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)



«Это ее право высказывать свое мнение. У нас могут быть разногласия, но мы не должны быть злыми людьми и дышать ненавистью. Хотя теперь мы меняем конструкцию общения. Зачем надо было вспоминать Джохара Дудаева, я вообще не понял. Ее про это не спрашивали. Потом она говорит, что давно разочаровалась, так почему сразу не уехала? То есть два срока поддерживала президента, агитировала всех за него голосовать. Потом пошла к Прохорову. Она ничего просто так не делает», — отметил музыкант.

«Она свое сказала, а дальше люди брызгают слюной, а она сидит и похихикивает, потому что все равно. Она все в открытую сказала, ничего не скрыла. Кто захотел, тот схавал, кто не захотел, тот не схавал и просто прошел мимо», — завершил продюсер.