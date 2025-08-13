Достижения.рф

Ирина Дубцова впервые прокомментировала слухи о новом романе

Ирина Дубцова опровергла слухи о новом романе
Ирина Дубцова (фото: Instagram* / dubtsova_official)

На открытии парка развлечений Candyland в Бодруме Георгий Иващенко пообщался с певицей Ириной Дубцовой о резонансе вокруг видео, которое Катя Лель выложила в ​свои социальные сети.



Ранее Лель опубликовала сторис, на котором Дубцова запечатлена в компании мужчины. После этого в СМИ появились публикации о том, что артистка отдыхает в Турции с новым кавалером.

«Ну написали и молодцы. Главное, чтобы без ошибок, потому что в текстах наших "желтеньких" СМИ часто встречается огромное количество орфографических и пунктуационных ошибок. И всем любви», — отметила Дубцова.
Певица подчеркнула, что в кадре она находится в окружении друзей и коллег, а никаких романтических моментов на видео нет.
«Чем я себя подставила? Я сижу в компании друзей, не делаю громких заявлений, не обнимаюсь, не целуюсь. Я просто на отдыхе», — добавила она.

Читайте также:

Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0