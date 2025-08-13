Ирина Дубцова впервые прокомментировала слухи о новом романе
На открытии парка развлечений Candyland в Бодруме Георгий Иващенко пообщался с певицей Ириной Дубцовой о резонансе вокруг видео, которое Катя Лель выложила в свои социальные сети.
Ранее Лель опубликовала сторис, на котором Дубцова запечатлена в компании мужчины. После этого в СМИ появились публикации о том, что артистка отдыхает в Турции с новым кавалером.
«Ну написали и молодцы. Главное, чтобы без ошибок, потому что в текстах наших "желтеньких" СМИ часто встречается огромное количество орфографических и пунктуационных ошибок. И всем любви», — отметила Дубцова.Певица подчеркнула, что в кадре она находится в окружении друзей и коллег, а никаких романтических моментов на видео нет.
«Чем я себя подставила? Я сижу в компании друзей, не делаю громких заявлений, не обнимаюсь, не целуюсь. Я просто на отдыхе», — добавила она.