Ирина Дубцова впервые прокомментировала слухи о новом романе

13 августа 2025, 14:36

Ирина Дубцова опровергла слухи о новом романе

Ирина Дубцова (фото: Instagram* / dubtsova_official)

На открытии парка развлечений Candyland в Бодруме Георгий Иващенко пообщался с певицей Ириной Дубцовой о резонансе вокруг видео, которое Катя Лель выложила в ​свои социальные сети.





Ранее Лель опубликовала сторис, на котором Дубцова запечатлена в компании мужчины. После этого в СМИ появились публикации о том, что артистка отдыхает в Турции с новым кавалером.

«Ну написали и молодцы. Главное, чтобы без ошибок, потому что в текстах наших "желтеньких" СМИ часто встречается огромное количество орфографических и пунктуационных ошибок. И всем любви», — отметила Дубцова.

«Чем я себя подставила? Я сижу в компании друзей, не делаю громких заявлений, не обнимаюсь, не целуюсь. Я просто на отдыхе», — добавила она.