Певец Филипп Киркоров поделился фото с подросшей дочерью Аллой-Викторией
Певец Филипп Киркоров показал фото с Аллой-Викторией из Греции
Певец Филипп Киркоров показал фото с дочкой Аллой Викторией в соцсетях. Поп-король отдыхает со звездной наследницей в Греции.
Сам Филипп в черном наряде с белым витиеватым орнаментом, а Алла-Виктория в черном коротком платье и в розовых кроссовках. Образ дополняет стильная белая сумочка. Стоит отметить, что у исполнителя множественные татуировки на теле.
«Какой у нее рост? Такая маленькая, а так вытянулась? Модель»; «Красавица вся в Филиппа»; «Старший брат с сестрой»; У обоих. Грустные глаза», — написали юзеры.
Ранее сообщалось, что на Rolls‑Royce Ghost Филиппа Киркорова числится 502 штрафа за нарушение правил дорожного движения; автомобиль был приобретён певцом в 2016 году. По данным «Постньюс», 410 из этих штрафов — за превышение скорости, ещё 44 — за нарушение требований знаков и разметки, 23 — за неправильную парковку и 3 — за проезд на красный сигнал светофора. Судя по кадрам с дорожных камер, за рулём чаще всего был не сам Киркоров, а его водитель; все штрафы оплачены.
*Запрещен в РФ