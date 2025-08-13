Певец Филипп Киркоров поделился фото с подросшей дочерью Аллой-Викторией

13 августа 2025, 13:39

Певец Филипп Киркоров показал фото с Аллой-Викторией из Греции

Филипп Киркоров (Фото: Instagram*/fkirkorov)

Певец Филипп Киркоров показал фото с дочкой Аллой Викторией в соцсетях. Поп-король отдыхает со звездной наследницей в Греции.





Сам Филипп в черном наряде с белым витиеватым орнаментом, а Алла-Виктория в черном коротком платье и в розовых кроссовках. Образ дополняет стильная белая сумочка. Стоит отметить, что у исполнителя множественные татуировки на теле.



Алла-Виктория и Филипп Киркоровы (Фото: Instagram*/fkirkorov)



«Какой у нее рост? Такая маленькая, а так вытянулась? Модель»; «Красавица вся в Филиппа»; «Старший брат с сестрой»; У обоих. Грустные глаза», — написали юзеры.