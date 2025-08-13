Вдова экс-солиста «На-На» Левкина сообщила о потере слуха на фоне стресса

13 августа 2025, 12:52

Владимир Левкин с супругой актрисой Марусей Левкиной (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Вдова умершего в ноябре прошлого года экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Маруся сообщила в беседе с NEWS.ru, что частично утратила слух.





Она считает, что проблемы со здоровьем стали результатом стресса, вызванного утратой мужа.





«Я была на днях у врача, так как хуже стала слышать. Доктор провел тест и подтвердил, что потеряна чувствительность к некоторым частотам. Списываю на стресс», — пояснила Левкина.