Вдова экс-солиста «На-На» Левкина сообщила о потере слуха на фоне стресса
Вдова умершего в ноябре прошлого года экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Маруся сообщила в беседе с NEWS.ru, что частично утратила слух.
Она считает, что проблемы со здоровьем стали результатом стресса, вызванного утратой мужа.
«Я была на днях у врача, так как хуже стала слышать. Доктор провел тест и подтвердил, что потеряна чувствительность к некоторым частотам. Списываю на стресс», — пояснила Левкина.
Маруся вспомнила тот тяжёлый момент, когда ей позвонили из больницы и сообщили о смерти Владимира. В этот момент, по ее словам, «мозг заблокировал часть слуховых органов».
Напомним, Владимир Левкин длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года артист ушел из жизни.