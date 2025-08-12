«Тяжело мириться»: Психолог высказалась о проблемах певицы Риты Дакоты

12 августа 2025, 16:09

Наумова предположила, что у Риты Дакоты психические проблемы

Рита Дакота (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российская певица Рита Дакота вновь перенесла операцию по коррекции век в попытке добиться так называемых «лисьих глазок» — после первой операции ожидаемый результат не был достигнут, поэтому артистка решила попробовать ещё раз, пишет Общественная Служба Новостей.