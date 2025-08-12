«Тяжело мириться»: Психолог высказалась о проблемах певицы Риты Дакоты
Российская певица Рита Дакота вновь перенесла операцию по коррекции век в попытке добиться так называемых «лисьих глазок» — после первой операции ожидаемый результат не был достигнут, поэтому артистка решила попробовать ещё раз, пишет Общественная Служба Новостей.
Психолог Наталья Наумова рассказала, что Дакота уже не раз обращалась к пластическим хирургам, чтобы изменить черты лица. По её мнению, у певицы может иметься дисморфофобия — состояние, при котором человек чрезмерно озабочен своей внешностью и не принимает её отдельные черты или изменения в целом.
Наумова добавила, что звёздам особенно «тяжело мириться» с уходящей молодостью: видя себя в зеркале, они порой стремятся к постоянным улучшениям и могут довести ситуацию «до крайностей», из‑за чего поклонники со временем перестают узнавать кумира.
В качестве альтернативы очередным косметическим вмешательствам эксперт посоветовала Рите обратиться к специалисту по ментальному здоровью.
