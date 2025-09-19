Исчезновение звезды «Интернов» Ильи Глинникова: долги в 600 тыс., роман с Аглаей Тарасовой и связь с США. Куда он пропал на самом деле
Илье Глинникову в фильмах часто предлагают сыграть обаятельных героев. Однажды актёр задумывался о пластических операциях, чтобы уйти от навязанного образа. В жизни он совсем другой — скорее одиночка и однолюб, мечтающий о семье и проектах, где требуется размышлять. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Ильи ГлинниковаИлья Глинников родился 19 сентября 1984 года в Новомосковске Тульской области в обычной семье. Он почти не знал своего родного отца, грузина по национальности. Они общались всего один раз по телефону, а когда Илье исполнилось 18 лет, его папа скончался. В то время парень задумывался о том, чтобы взять фамилию отца — Месхи.
Образование и увлечения звезды «Интернов»С трех лет и до школы Илья занимался танцами. В пять лет он начал плавать, а в семь увлекся футболом. Параллельно с этими занятиями актер полюбил музыку, писал стихи и активно участвовал в конкурсах талантов. В старшей школе актер создал собственный коллектив по брейк-дансу, который занимал призовые места на областных и всероссийских соревнованиях.
После успешного выступления в Москве, Илья получил приглашение в московский танцевальный коллектив, но из-за разногласий с руководством долго там не задержался. Позже он собрал новую танцевальную группу, которая часто снималась в рекламных роликах и клипах. Коллектив гастролировал в Китае, после чего вернулся в Москву.
Путь к актерствуВ 2006 году Илья решил стать актером. Он пробовался в школу-студию МХАТ, но не прошел во втором туре. Однако в ГИТИС его приняли без вопросов. Во время учебы мужчина уехал в США на курсы актерского мастерства.
Илья быстро освоился в актерском ремесле. Он дебютировал в спектакле Егора Дружинина «Всюду жизнь» в Театре имени Ермоловой. Позже его задействовали в постановке «Третья смена», которая была номинирована на «Золотую маску». Широкую известность Глинников получил благодаря роли в сериале «Интерны», который рассказывал о жизни студентов-медиков.