Аглая Тарасова может потерять квартиру из-за ареста и долгов

19 сентября 2025, 09:38

Актриса Аглая Тарасова задолжала 30 тыс. рублей за коммуналку

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Аглая Тарасова задолжала за коммунальные услуги 30 тысяч рублей. Актриса рискует потерять жилье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.