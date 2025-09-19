Аглая Тарасова может потерять квартиру из-за ареста и долгов
Аглая Тарасова задолжала за коммунальные услуги 30 тысяч рублей. Актриса рискует потерять жилье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Звезда «Холопа» не оплачивает коммунальные услуги в своей ипотечной трехкомнатной квартире, расположенной неподалеку от Патриарших прудов. Артистка игнорирует уведомления от управляющей компании.
Под угрозой оказались и платежи по ипотеке, так как Тарасова сейчас не может полноценно работать. Квартира площадью 140 м² находится в собственности банка, поскольку Аглая взяла ее в ипотеку на 30 лет в 2022 году. Обычно банки начинают процесс взыскания уже через три–шесть месяцев после просрочки, и в этом случае жилье может быть выставлено на торги.
Кроме того, квитанции продолжают приходить на имя предыдущего владельца, что создает дополнительные сложности. По оценкам риелторов, стоимость квартиры актрисы превышает 100 млн рублей.
