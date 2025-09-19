Певица Эльвира Т вернулась на сцену после развода и пятилетнего затишья

19 сентября 2025, 08:16

Певица Эльвира Т подняла гонорар до 700 тыс. руб. после развода

Певица Эльвира Т (Эльвира Тугушева) (Фото: Инстаграм* @elvira_t_music)

Певица Эльвира Т (Эльвира Тугушева) возвращается на сцену после пятилетнего перерыва и недавнего развода. Согласно информации Telegram-канала Mash, стоимость ее 45-минутного выступления выросла до 700 тысяч рублей.