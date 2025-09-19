Достижения.рф

Певица Эльвира Т вернулась на сцену после развода и пятилетнего затишья

Певица Эльвира Т (Эльвира Тугушева) (Фото: Инстаграм* @elvira_t_music)

Певица Эльвира Т (Эльвира Тугушева) возвращается на сцену после пятилетнего перерыва и недавнего развода. Согласно информации Telegram-канала Mash, стоимость ее 45-минутного выступления выросла до 700 тысяч рублей.



Возвращение певицы связано с выпуском нового альбома, запланированного на ноябрь. По ее словам, работа над ним длилась три года, и теперь она готова представить как новые композиции, так и уже полюбившиеся хиты.

В обновленном райдере 31-летней артистки указаны сэндвичи, сырная тарелка, кальян, а также ром и виски.

Пять лет назад Эльвира Тугушева исчезла из медиапространства после замужества. О разводе стало известно две недели назад, исполнительница объяснила это инфантильностью и безответственностью бывшего супруга.

