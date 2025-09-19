Достижения.рф

«Пиши по-русски»: Иосиф Пригожин потребовал, чтобы SHAMAN сменил имя

Иосиф Пригожин раскритиковал псевдоним SHAMAN
Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сценический псевдоним артиста SHAMAN. Слова продюсера приводит издание Furor Media.



Пригожин заявил, что очень хорошо относится к певцу, но отметил, что ему стоит пересмотреть своё сценическое имя. Он напомнил, что настоящее имя исполнителя — Ярослав Дронов. Продюсер назвал его шикарным и актуальным. Он подчеркнул, что не понимает логику выбора латинского написания псевдонима.

«Я не понимаю, почему он пишет латинскими SHAMAN. Ну напишите уже тогда на русском языке», — предложил Иосиф Игоревич.
По его мнению, такой вариант выглядел бы более органично для российского слушателя.

Ранее Иосиф Пригожин резко высказался об Алле Пугачёвой и назвал все её откровения излишними.

