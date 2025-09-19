«Пиши по-русски»: Иосиф Пригожин потребовал, чтобы SHAMAN сменил имя
Иосиф Пригожин раскритиковал псевдоним SHAMAN
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сценический псевдоним артиста SHAMAN. Слова продюсера приводит издание Furor Media.
Пригожин заявил, что очень хорошо относится к певцу, но отметил, что ему стоит пересмотреть своё сценическое имя. Он напомнил, что настоящее имя исполнителя — Ярослав Дронов. Продюсер назвал его шикарным и актуальным. Он подчеркнул, что не понимает логику выбора латинского написания псевдонима.
«Я не понимаю, почему он пишет латинскими SHAMAN. Ну напишите уже тогда на русском языке», — предложил Иосиф Игоревич.По его мнению, такой вариант выглядел бы более органично для российского слушателя.
