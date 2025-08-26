«Испугался импотенции»: Стали известны неожиданные подробности развода Анджелины Джоли и Брэда Питта

26 августа 2025, 17:44

Психолог Кардиакос: Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись из-за конкуренции

Анджелина Джоли и Брэд Питт (Фото: РИА Новости/Алексей Петров)

Новый фильм «Формула 1» с участием Брэда Питта в главной роли собирает самые разные отзывы, а еще поднимает давно, казалось бы, забытые темы. В сети активно начали обсуждать развод известного актера с американской звездой Анджелиной Джоли.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» решила поворошить прошлое самой известной яркой американской пары.





«Анджелина была символом стабильности, они с Питтом были как партнеры. А распались, как говорят слухи, из-за пристрастия актера к алкоголю. Но есть и еще причины: они оба очень красивые, харизматичные, восстребованные — таким людям сложно выносить социальное напряжение. Им всегда нужно немножечко доказывать, на что они способны, а из-за этого возникает конкуренция», — объяснила она.

Анджелина Джоли и Брэд Питт (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)



«У женщин после 40 случается период успокоения, некоторого пересмотра ценностей, а мужчина начинает задумываться, насколько он привлекателен. И они начинают искать женщин младше, чтобы как бы продлить свою молодость, воспользоваться молодильными яблочками. На самом деле, они боятся импотенции, это играет страх», — сказала Кардиакос.