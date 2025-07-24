Джонни Депп и Анджелина Джоли стали парой

24 июля 2025, 12:00

RadarOnline: Джонни Депп и Анджелина Джоли тайно встречаются

Анджелина Джоли и Джонни Депп (Кадр из фильма "Турист")

Голливудские актеры Джонни Депп и Анджелина Джоли начали романтические отношения. Об этом пишет американское интернет-издание Radar Online со ссылкой на неназванного инсайдера.





Собеседник таблоида утверждает, что пара уже несколько раз тайно встречалась в Лондоне и Лос-Анджелесе. По его словам, артистам приходится очень стараться, чтобы скрывать свои свидания от публики.

«Они встречаются в закрытых комнатах в шикарных ресторанах и тихих клубах и ведут себя спокойно, их отношения были на грани флирта долгие годы», — пояснил инсайдер.

«Энджи высокого мнения о нем. Им было очень весело вместе сниматься в «Туристе», и она говорит, что он особенный парень. Он вызывает у нее редкое, опьяняющее чувство, которое вдохновляет ее на творчество», — добавил собеседник таблоида.