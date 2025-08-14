Анджелина Джоли планирует издать мемуары с откровениями о разводе с Брэдом Питтом
Джоли может опубликовать книгу с подробностями о браке и расставании с Питтом
Анджелина Джоли серьёзно обдумывает выпуск мемуаров, в которых раскроет подробности своего непростого брака и развода с Брэдом Питтом.
По данным Radar Online, идею написать книгу подтолкнула затянувшаяся судебная тяжба между бывшими супругами по поводу французской винодельни Château Miraval.
«До сих пор Анджелина была очень сдержанной в комментариях о разводе, но если Брэд продолжит давить, она может изменить позицию и рассказать всё», — рассказал инсайдер.Ожидается, что интерес к изданию принесёт Джоли более 50 миллионов долларов, однако куда важнее то, что подобные откровения могут серьёзно ударить по репутации Питта.
Напомним, в 2021 году Джоли продала свою долю Château Miraval компании Stoli Group, принадлежащей бизнесмену Юрию Шефлеру. Питт обвинил бывшую жену в нарушении устной договорённости о согласовании сделки, тогда как актриса заявила, что он отказался выкупить её долю, требуя подписать соглашение о неразглашении, «чтобы заставить её молчать о его злоупотреблениях».