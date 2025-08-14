Анджелина Джоли планирует издать мемуары с откровениями о разводе с Брэдом Питтом

14 августа 2025, 21:15

Джоли может опубликовать книгу с подробностями о браке и расставании с Питтом

Анджелина Джоли (Фото: Instagram* / @angelinajolie)

Анджелина Джоли серьёзно обдумывает выпуск мемуаров, в которых раскроет подробности своего непростого брака и развода с Брэдом Питтом.





По данным Radar Online, идею написать книгу подтолкнула затянувшаяся судебная тяжба между бывшими супругами по поводу французской винодельни Château Miraval.





«До сих пор Анджелина была очень сдержанной в комментариях о разводе, но если Брэд продолжит давить, она может изменить позицию и рассказать всё», — рассказал инсайдер.