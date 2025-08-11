Энистон призналась, что болезненно пережила внимание СМИ к её личной жизни

11 августа 2025, 22:53

Дженнифер Энистон откровенно поговорила о прошлом с Питтом и Джоли

Дженнифер Энистон (Фото: Instagram* / @jenniferaniston)

Спустя два десятилетия после громкого разрыва с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон всё ещё помнит период, когда её личная жизнь оказалась в центре внимания таблоидов.





В интервью Vanity Fair звезда «Друзей» вспомнила времена, которые журналисты окрестили «любовным треугольником» с участием её бывшего мужа и Анджелины Джоли.





«Это было настоящим "сочным" чтивом для людей. Если у них не было мыльных опер, у них были таблоиды. Жаль, что всё это произошло, но это случилось. И, конечно, я восприняла это очень лично», — рассказала Энистон.