Энистон призналась, что болезненно пережила внимание СМИ к её личной жизни
Дженнифер Энистон откровенно поговорила о прошлом с Питтом и Джоли
Спустя два десятилетия после громкого разрыва с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон всё ещё помнит период, когда её личная жизнь оказалась в центре внимания таблоидов.
В интервью Vanity Fair звезда «Друзей» вспомнила времена, которые журналисты окрестили «любовным треугольником» с участием её бывшего мужа и Анджелины Джоли.
«Это было настоящим "сочным" чтивом для людей. Если у них не было мыльных опер, у них были таблоиды. Жаль, что всё это произошло, но это случилось. И, конечно, я восприняла это очень лично», — рассказала Энистон.
По её словам, тогда она старалась поддерживать себя словами: «Просто поднимайся, поправляй сапоги и иди дальше, девочка».
Напомним, отношения Дженнифер и Брэда начались в 1998 году, а в июле 2000-го они поженились. После расставания в 2005 году Питт вскоре подтвердил роман с Джоли, появившись вместе с ней в фотосессии W Magazine под названием «Семейное счастье».