Энистон призналась, что болезненно пережила внимание СМИ к её личной жизни

Дженнифер Энистон откровенно поговорила о прошлом с Питтом и Джоли
Дженнифер Энистон (Фото: Instagram* / @jenniferaniston)

Спустя два десятилетия после громкого разрыва с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон всё ещё помнит период, когда её личная жизнь оказалась в центре внимания таблоидов.



В интервью Vanity Fair звезда «Друзей» вспомнила времена, которые журналисты окрестили «любовным треугольником» с участием её бывшего мужа и Анджелины Джоли.

«Это было настоящим "сочным" чтивом для людей. Если у них не было мыльных опер, у них были таблоиды. Жаль, что всё это произошло, но это случилось. И, конечно, я восприняла это очень лично», — рассказала Энистон.

По её словам, тогда она старалась поддерживать себя словами: «Просто поднимайся, поправляй сапоги и иди дальше, девочка».

Напомним, отношения Дженнифер и Брэда начались в 1998 году, а в июле 2000-го они поженились. После расставания в 2005 году Питт вскоре подтвердил роман с Джоли, появившись вместе с ней в фотосессии W Magazine под названием «Семейное счастье».
Софья Метелева

