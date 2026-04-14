«Единственный здоровый родитель»: активисты требуют пересмотра приговора бывшему мужу Лерчек

14 апреля 2026, 11:50

Активисты организации «Отцы рядом» вступились за Артема Чекалина после приговора

Артем Чекалин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Общественник Иван Курбаков выступил с инициативой пересмотра приговора бывшему супругу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину.





В беседе с NEWS.ru председатель организации «Отцы рядом» и член ЛДПР заявил, что отсрочка наказания в виде 7,6 года колонии общего режима необходима в первую очередь из-за тяжелой ситуации в семье осужденного. Он напомнил, что у матери его детей диагностировали последнюю стадию рака.





«Как можно игнорировать, что он — единственный здоровый родитель, способный заботиться о детях? Мы требуем исключить из диспозиции статьи 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания) фразу «являющемуся единственным родителем» в отношении отцов. Это необходимо для ликвидации дискриминации. Организация «Отцы рядом» требует немедленного пересмотра дела Чекалина и обеспечения его прав», — добавил Курбаков.