«Единственный здоровый родитель»: активисты требуют пересмотра приговора бывшему мужу Лерчек
Активисты организации «Отцы рядом» вступились за Артема Чекалина после приговора
Общественник Иван Курбаков выступил с инициативой пересмотра приговора бывшему супругу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину.
В беседе с NEWS.ru председатель организации «Отцы рядом» и член ЛДПР заявил, что отсрочка наказания в виде 7,6 года колонии общего режима необходима в первую очередь из-за тяжелой ситуации в семье осужденного. Он напомнил, что у матери его детей диагностировали последнюю стадию рака.
«Как можно игнорировать, что он — единственный здоровый родитель, способный заботиться о детях? Мы требуем исключить из диспозиции статьи 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания) фразу «являющемуся единственным родителем» в отношении отцов. Это необходимо для ликвидации дискриминации. Организация «Отцы рядом» требует немедленного пересмотра дела Чекалина и обеспечения его прав», — добавил Курбаков.
Ранее сам Чекалин рассказывал, что сообщил детям о возможном уходе в колонию, и они расплакались. Напомним, суд признал экс-супругов виновными в выводе за рубеж 250 млн рублей.