Бывшему мужу блогерши Лерчек вынесли приговор

13 апреля 2026, 16:18

Суд в Москве приговорил блогера Артема Чекалина к семи годам колонии

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего мужа блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артема Чекалина, к семи годам колонии общего режима со штрафом 194 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент «Известий».