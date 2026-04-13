Бывшему мужу блогерши Лерчек вынесли приговор
Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего мужа блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артема Чекалина, к семи годам колонии общего режима со штрафом 194 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент «Известий».
Уточняется, что блогера взяли под стражу 13 апреля в зале суда. Его признали виновным в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пункты «а» и «б» части третьей статьи 193.1 УК).
Прокурор запросила для него 7,5 года колонии и штраф более 196 миллионов рублей. Защита, в свою очередь, настаивала на оправдании за отсутствием состава преступления.
В последнем слове Чекалин заявил, что искренне не считает себя виновным, так как не предоставлял никаких документов в банк, а также просил назначить условное наказание, чтобы он мог растить троих детей, мать которых тяжело больна.
Лерчек через своего адвоката направила в суд письмо, в котором поблагодарила судью Екатерину Кузьмину за приостановление ее дела на время лечения от рака желудка четвертой стадии. Она также просила проявить милосердие к бывшему мужу, чтобы он присматривать за детьми, если ее самой «не станет».
