Достижения.рф

«Это просто кричалки»: Юрий Лоза разнёс в пух и прах главные хиты десятилетия

Певец Юрий Лоза назвал популярные хиты последних лет «кричалками»
Юрий Лоза (Фото: Instagram* @lozayury)

Певец Юрий Лоза заявил, что популярные хиты последних лет — это просто «кричалки».



В беседе с Общественной Службой Новостей Лоза отметил, что индустрия больше не нуждается в философских песнях.

Он привёл этому примеры: публика помнит лишь отдельные строчки из хитов «Матушка-земля» или «Остановите! Вите надо выйти», но не может вспомнить их полностью. Певец объяснил это убогими рифмами и отсутствием смысла.

«Все эти песни являются просто кричалками, и не более того. А серьёзные произведения никому и не нужны. Вот по этой самой причине мои песни никто не хочет брать в ротации», — подчеркнул музыкант.
Лоза добавил, что никогда не станет писать такие песни для молодых артистов.
«Написать очередную кричалку — это ниже моего достоинства», — заявил он.
Ранее Юрий Лоза заявил, что его «достали» насмешками про плагиат.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0