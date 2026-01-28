«Это просто кричалки»: Юрий Лоза разнёс в пух и прах главные хиты десятилетия

28 января 2026, 19:18

Певец Юрий Лоза назвал популярные хиты последних лет «кричалками»

Юрий Лоза (Фото: Instagram* @lozayury)

Певец Юрий Лоза заявил, что популярные хиты последних лет — это просто «кричалки».





В беседе с Общественной Службой Новостей Лоза отметил, что индустрия больше не нуждается в философских песнях.



Он привёл этому примеры: публика помнит лишь отдельные строчки из хитов «Матушка-земля» или «Остановите! Вите надо выйти», но не может вспомнить их полностью. Певец объяснил это убогими рифмами и отсутствием смысла.

«Все эти песни являются просто кричалками, и не более того. А серьёзные произведения никому и не нужны. Вот по этой самой причине мои песни никто не хочет брать в ротации», — подчеркнул музыкант.

«Написать очередную кричалку — это ниже моего достоинства», — заявил он.