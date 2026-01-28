«Это просто кричалки»: Юрий Лоза разнёс в пух и прах главные хиты десятилетия
Певец Юрий Лоза назвал популярные хиты последних лет «кричалками»
Певец Юрий Лоза заявил, что популярные хиты последних лет — это просто «кричалки».
В беседе с Общественной Службой Новостей Лоза отметил, что индустрия больше не нуждается в философских песнях.
Он привёл этому примеры: публика помнит лишь отдельные строчки из хитов «Матушка-земля» или «Остановите! Вите надо выйти», но не может вспомнить их полностью. Певец объяснил это убогими рифмами и отсутствием смысла.
«Все эти песни являются просто кричалками, и не более того. А серьёзные произведения никому и не нужны. Вот по этой самой причине мои песни никто не хочет брать в ротации», — подчеркнул музыкант.Лоза добавил, что никогда не станет писать такие песни для молодых артистов.
«Написать очередную кричалку — это ниже моего достоинства», — заявил он.Ранее Юрий Лоза заявил, что его «достали» насмешками про плагиат.