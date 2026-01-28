«Это очевидно»: Мария Погребняк назвала главную причину расставания Лепса и Кибы
Блогер Мария Погребняк высказала мнение о недавнем расставании Григория Лепса и Авроры Кибы. В своём блоге Мария заявила, что такой исход многие считали предсказуемым.
Погребняк отметила, что роман певца с гораздо более молодой возлюбленной никто в музыкальной индустрии не воспринимал как долговечный. По её словам, причина разрыва пары лежит на поверхности.
«Если разница в возрасте более 20 лет, то сохранить отношения на длинную дистанцию почти невозможно», — заявила бизнес-леди.Мария развила свою мысль, подчеркнув, что двадцать лет — это целое поколение. По её мнению, такие партнёры часто принадлежат к разным мирам, как «родители и дети», что ведёт к естественному непониманию и разным жизненным целям.
