«Это очевидно»: Мария Погребняк назвала главную причину расставания Лепса и Кибы

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Блогер Мария Погребняк высказала мнение о недавнем расставании Григория Лепса и Авроры Кибы. В своём блоге Мария заявила, что такой исход многие считали предсказуемым.



Погребняк отметила, что роман певца с гораздо более молодой возлюбленной никто в музыкальной индустрии не воспринимал как долговечный. По её словам, причина разрыва пары лежит на поверхности.

«Если разница в возрасте более 20 лет, то сохранить отношения на длинную дистанцию почти невозможно», — заявила бизнес-леди.
Мария развила свою мысль, подчеркнув, что двадцать лет — это целое поколение. По её мнению, такие партнёры часто принадлежат к разным мирам, как «родители и дети», что ведёт к естественному непониманию и разным жизненным целям.

Ранее близкий друг Григория Лепса и Авроры Кибы раскрыл правду о расставании звёзд.
Ольга Щелокова

