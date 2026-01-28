«Подумаю»: Стало известно, что Наталья Бардо выдумала вторую беременность

28 января 2026, 20:19

Наталья Бардо и Марюс Вайсберг назвали вирусный ролик о беременности шуткой

Наталья Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)

31 декабря Марюс Вайсберг в шутку попросил жену, актрису Наталью Бардо, родить дочь. Та ответила «подумаю» и показала живот, что породило слухи о беременности. На премьере фильма «Папа может» в «Октябре» супруги дали комментарий изданию «СтарХит», прояснив ситуацию.





Пара объяснила, что это была шутка. Видео смонтировали так, что живот визуально казался округлым. На самом деле Наталья не ждёт ребёнка.

«У нас есть целая серия роликов, что Марюс просит у меня девочку, но это только в планах... Он подарил мне кольцо с бриллиантом в три карата и сказал: «Ну роди мне, пожалуйста». Я показала открытый небеременный живот, закрыла его и ответила: «Подумаю», — рассказала актриса.