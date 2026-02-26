История необычного имени, слухи об ориентации* и дружба с Табаковым: жизнь и творчество звезды сериала «Адъютанты любви» Авангарда Леонтьева
27 февраля 79 лет исполняется советскому и российскому актеру театра и кино, педагогу, профессору, народному артисту Российской Федерации и лауреату Государственной премии РФ Авангарду Николаевичу Леонтьеву. Он получил широкое признание как ведущий артист театра «Современник» и МХТ имени А. П. Чехова. 27 февраля ему исполняется 79 лет. О биографии, карьере, режиссерской и педагогической деятельности, а также личной жизни актера — в материале «Радио 1».
Биография Авангарда Леонтьева: детство и семьяАвангард Леонтьев родился 27 февраля 1947 года в Москве. Имя он получил в память о старшем брате, погибшем за четыре года до его рождения на Курской дуге. Сам артист не раз подчеркивал, что, вероятно, именно эта трагедия стала причиной того, что родители решились на третьего ребенка в достаточно позднем возрасте — матери на тот момент было 43 года.
«Меня мама родила в 43 года, и я был третий ребенок, у меня есть еще брат — Валерий. Но поскольку Авангард-первый погиб, то родители — в основном, я думаю, отец — решили назло врагам родить еще сына. Я был некоторым возмещением ущерба, нанесенного семье. Никогда я не хотел имя поменять, хотя порой с ним мучился и мучаюсь до сих пор. Жалко людей — им трудно выговорить. Тогда я предлагаю: зовите меня просто Гарик», — рассказывал он.Семья будущего актера не была связана с профессиональным искусством: отец работал инженером, мать была домохозяйкой. Однако в молодости оба занимались самодеятельностью — мама посещала танцевальный кружок, а папа играл в драматическом.
Отец Леонтьева Николай Иванович приехал из Орла в Москву с мечтой стать артистом и после нескольких попыток поступил на Курсы мастерства сценических постановок к Всеволоду Мейерхольду. Тем не менее ни режиссером, ни актером он не стал. Мать Авангарда опасалась богемной среды и возможных соблазнов, поэтому настояла на том, чтобы супруг оставил учебу.
Мечту отца о сцене воплотил младший сын. Уже в шесть лет Леонтьев решил стать актером, и родители поддержали его стремление. Первый школьный спектакль оказался неудачным: играя гнома, он потерял сознание из-за слишком тугой бороды, которую ему прикрепила мать. Однако этот случай не отбил у мальчика интереса к театру.
Вскоре он начал заниматься в студии художественного слова при Доме пионеров под руководством Анны Бовшек. По воспоминаниям артиста, педагог полностью отдавалась своему делу, была не просто учителем, а настоящим просветителем — прививала любовь к литературе, искусству, формировала интерес к культуре и истории страны. В 2009 году вышла книга, посвященная Бовшек, где Леонтьев выступил автором-составителем.
Образование: Школа-студия МХАТПрофессиональное актерское образование Леонтьев получил в Школе-студии МХАТ. Его художественным руководителем был Павел Массальский. В начале учебы студент не считался одним из наиболее перспективных, однако ко второму курсу сумел значительно продвинуться и в 1968 году успешно окончил вуз.
Театральная карьера и сотрудничество с ТабаковымСразу после выпуска Леонтьева пригласили в труппу театра «Современник», которому он посвятил 36 лет. На протяжении этого времени артист оставался востребованным и заметным участником репертуара. Его сценические работы неизменно привлекали внимание публики. Он играл в постановках «На дне» по Максиму Горькому, «Двенадцатая ночь» по Уильяму Шекспиру, «Вишневый сад» по Антону Чехову.
В 2004 году Авангард Николаевич перешел в МХТ имени А. П. Чехова. Здесь он исполнил роли в спектаклях «Лес», «Урок женам», «Последняя жертва», а позднее принял участие в постановке «Дядя Ваня» режиссера Дениса Азарова. Спектакль стал первой премьерой юбилейной программы к 125-летию Московского художественного театра.
С 1987 года артист сотрудничал с Олегом Табаковым. Вместе они поставили спектакль «Полоумный Журден. Мольериана» в Московском театре-студии под руководством Табакова. Их связывали не только профессиональные, но и дружеские отношения: они вместе работали в театре и кино, поддерживали творческие проекты и занимались воспитанием молодых актеров.
«Я как-то спросил Табакова: "Что будет, если вдруг вы начнете болеть, не сможете приходить в театр?» Он ответил: «Тогда лучше пулю в лоб». И он играл до последнего"», — вспомнил ЛеонтьевЗа участие в спектакле «Прищучил», где его партнерами стали Евгений Миронов и Марина Зудина, Леонтьев был удостоен премии Олега Табакова в 2011 году.
Актер также выступал в антипризах. В 2020 году в Театре наций состоялась премьера спектакля «Страсти по Фоме» режиссера Евгения Марчелли по повести Федора Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели». Леонтьев исполнил роль Фомы Опискина.
Кинокарьера: фильмы с Авангардом ЛеонтьевымНа экране Леонтьев дебютировал в 1969 году. В первые десять лет он снимался преимущественно в фильмах-спектаклях и эпизодах, нередко без упоминания в титрах.
Одной из ключевых работ стала роль в цветной двухсерийной драме Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», где он вошел в основной актерский состав вместе с Олегом Табаковым, Юрием Богатыревым и Еленой Соловей. Картина принесла участникам широкую известность.
С Никитой Михалковым Леонтьев сотрудничал неоднократно. Он снимался в фильмах «Очи черные», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», а также принимал участие в работе над «Двенадцатью». Кроме того, он помогал режиссеру в постановке «Механического пианино» в римском театре «Арджентино».
«Гарик – идеальный партнер, потрясающий товарищ. Он умеет создать атмосферу и погрузить в нее актера. Он уникален – и с точки зрения своей порядочности, и по бесстрашию казаться смешным, нелепым, и с точки зрения потрясающего взрывного темперамента, и по степени глубины. Гарик относится к тем людям, которые определяются фразой Бунина: «Я для тебя – как воздух. Без него не можешь, но его не замечаешь». Он появляется, когда он абсолютно необходим», — отмечал Михалков.В картине «Солнечный удар», созданной по произведениям Ивана Бунина — одноименному рассказу и дневникам «Окаянные дни», — актер исполнил роль фокусника. Фильм получил премию «Золотой орел-2015» в номинации «Лучший фильм».
После распада СССР Леонтьев продолжил активно работать в кино и на телевидении, не отказываясь от ролей в сериалах. Среди них — «Адъютанты любви» и «Печорин. Герой нашего времени».
«Адъютанты любви»: роль Павла IОдной из наиболее значимых работ в телевизионной карьере артист считает роль императора Павла I в историко-мелодраматическом сериале «Адъютанты любви». Это был его первый опыт участия в продолжительном телевизионном проекте.
По словам Леонтьева, он стремился показать Павла не в образе фанатика и не жесткого правителя, как это делали ранее, а человека ранимого, внутренне травмированного, несправедливо обиженного в детстве. Он обращал внимание на то, что Павла I за границей называли «русским Гамлетом», подчеркивая сложность и противоречивость его характера.
В одной из сцен — разговоре императора с сыном Александром в ночь перед убийством — актер настолько глубоко погрузился в образ, что не скрывал настоящих слез.
«От подобных ролей не отказываются. Мне было очень интересно с этой ролью работать. Я играл не столько императора, сколько человека с очень сложной судьбой и непростым характером. Вообще, когда Михаил Мокеев предложил мне роль, я согласился сразу. Хотя я театр очень люблю. И больше всего времени и сил, конечно, отдано театру. Кино я тоже люблю — оно меня меньше любит», — делился артист.
Фильмография Авангарда Леонтьева
- 1979 — «Несколько дней из жизни И. И. Обломова»;
- 1979 — «Маленькие трагедии»;
- 1980 — «Тайна Эдвина Друда»;
- 1981 — «Переходный возраст»;
- 1987 — «Очи чёрные»;
- 1994 — «Серп и Молот»;
- 1998 — «Сибирский цирюльник»;
- 2005 — «Пятый угол»;
- 2005 — «Адъютанты любви»;
- 2006 — «Печорин. Герой нашего времени»;
- 2011 — «Охотники за бриллиантами»;
- 2017 — «Время первых»;
- 2018 — «Ван Гоги»;
- 2020 — «Одесский пароход»;
- 2024 — «Приход».
Педагогическая деятельность и ученикиПо инициативе Олега Табакова Леонтьев начал преподавательскую деятельность. Сначала он работал со студийцами при Дворце пионеров, затем стал педагогом в ГИТИСе и в своей альма-матер — Школе-студии МХАТ.
Среди его учеников — Марина Зудина, Евгений Миронов, Владимир Машков, Даниил Страхов. Выпускники отмечали его внимательное отношение, требовательность и искреннюю заинтересованность в развитии каждого.
«Мне очень нравится преподавать, потому что это легко. По сути дела, ты делишься своими знаниями, а ученики взыскуют твоей помощи. Это замечательное ощущение, когда ты помогаешь…Я чувствую здесь себя абсолютно в своей тарелке. Юные люди, почти еще дети — это ведь тонкий мир. Они все чувствуют и видят тебя, считай, насквозь», — подчеркивал Леонтьев.В своей методике он учил студентов не «становиться другим человеком», а представлять себя в предлагаемых обстоятельствах, что позволяло создавать живые и убедительные образы. Этим принципом он руководствовался и в собственной актерской практике, делая яркими даже эпизодические роли.
«Во-первых, именно Авангард Леонтьев привел меня в артисты — согласился прослушать, когда я приехал в Москву из Саратова. Потом я тяжело заболел. Леонтьев вытащил меня из больницы, привез к Олегу Павловичу Табакову, и они предложили мне главную роль в спектакле "Прищучил". А дальше он так и вел меня по жизни, как ведет всех своих учеников. Он не актеров воспитывает, а людей. Леонтьев — человек кристальной честности, прямо экспонат для Бахрушинского музея. Деньги не имеют для него никакого значения — этим он и нас заразил. К счастью, не до конца», — говорил про учителя Евгений Миронов.
Личная жизнь Авангарда ЛеонтьеваО личной жизни актера известно немного. Он никогда не был женат и у него нет детей, что неоднократно становилось поводом для слухов о его нетрадиционной ориентации*.
Несмотря на отсутствие собственной семьи, Леонтьев не считает себя несчастным человеком. Он много времени проводит с родственниками, занимается воспитанием внучатых племянников и нередко появляется с ними на фотографиях.
«Я доволен своей жизнью, хотя очень часто грущу. Но грустят все люди, Паустовский писал, что грусть — это очень человеческое качество, а так радоваться, как мне довелось, не каждому выпадает», — считает артист.Сегодня он продолжает активную творческую деятельность в Москве — выходит на сцену, участвует в творческих встречах и вечерах, оставаясь значимой фигурой российского театра и кино.