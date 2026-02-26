26 февраля 2026, 12:09

27 февраля 79 лет исполняется советскому и российскому актеру театра и кино, педагогу, профессору, народному артисту Российской Федерации и лауреату Государственной премии РФ Авангарду Николаевичу Леонтьеву. Он получил широкое признание как ведущий артист театра «Современник» и МХТ имени А. П. Чехова. 27 февраля ему исполняется 79 лет. О биографии, карьере, режиссерской и педагогической деятельности, а также личной жизни актера — в материале «Радио 1».





Биография Авангарда Леонтьева: детство и семья

«Меня мама родила в 43 года, и я был третий ребенок, у меня есть еще брат — Валерий. Но поскольку Авангард-первый погиб, то родители — в основном, я думаю, отец — решили назло врагам родить еще сына. Я был некоторым возмещением ущерба, нанесенного семье. Никогда я не хотел имя поменять, хотя порой с ним мучился и мучаюсь до сих пор. Жалко людей — им трудно выговорить. Тогда я предлагаю: зовите меня просто Гарик», — рассказывал он.

Образование: Школа-студия МХАТ

Театральная карьера и сотрудничество с Табаковым

«Я как-то спросил Табакова: "Что будет, если вдруг вы начнете болеть, не сможете приходить в театр?» Он ответил: «Тогда лучше пулю в лоб». И он играл до последнего"», — вспомнил Леонтьев

Кинокарьера: фильмы с Авангардом Леонтьевым

«Гарик – идеальный партнер, потрясающий товарищ. Он умеет создать атмосферу и погрузить в нее актера. Он уникален – и с точки зрения своей порядочности, и по бесстрашию казаться смешным, нелепым, и с точки зрения потрясающего взрывного темперамента, и по степени глубины. Гарик относится к тем людям, которые определяются фразой Бунина: «Я для тебя – как воздух. Без него не можешь, но его не замечаешь». Он появляется, когда он абсолютно необходим», — отмечал Михалков.

«Адъютанты любви»: роль Павла I

«От подобных ролей не отказываются. Мне было очень интересно с этой ролью работать. Я играл не столько императора, сколько человека с очень сложной судьбой и непростым характером. Вообще, когда Михаил Мокеев предложил мне роль, я согласился сразу. Хотя я театр очень люблю. И больше всего времени и сил, конечно, отдано театру. Кино я тоже люблю — оно меня меньше любит», — делился артист.

Фильмография Авангарда Леонтьева

Педагогическая деятельность и ученики

«Мне очень нравится преподавать, потому что это легко. По сути дела, ты делишься своими знаниями, а ученики взыскуют твоей помощи. Это замечательное ощущение, когда ты помогаешь…Я чувствую здесь себя абсолютно в своей тарелке. Юные люди, почти еще дети — это ведь тонкий мир. Они все чувствуют и видят тебя, считай, насквозь», — подчеркивал Леонтьев.

«Во-первых, именно Авангард Леонтьев привел меня в артисты — согласился прослушать, когда я приехал в Москву из Саратова. Потом я тяжело заболел. Леонтьев вытащил меня из больницы, привез к Олегу Павловичу Табакову, и они предложили мне главную роль в спектакле "Прищучил". А дальше он так и вел меня по жизни, как ведет всех своих учеников. Он не актеров воспитывает, а людей. Леонтьев — человек кристальной честности, прямо экспонат для Бахрушинского музея. Деньги не имеют для него никакого значения — этим он и нас заразил. К счастью, не до конца», — говорил про учителя Евгений Миронов.

Личная жизнь Авангарда Леонтьева

«Я доволен своей жизнью, хотя очень часто грущу. Но грустят все люди, Паустовский писал, что грусть — это очень человеческое качество, а так радоваться, как мне довелось, не каждому выпадает», — считает артист.