26 февраля 2026, 08:31

Baza: Экс‑жене Шнурова заблокировали все счета из‑за долгов перед налоговой

Матильда Шнурова (Елена Мозговая) (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Бывшей жене Сергея Шнурова заблокировали все счета из‑за долгов перед налоговой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.