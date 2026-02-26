Бывшей жене Сергея Шнурова заблокировали все счета из‑за долгов перед налоговой
Матильда Шнурова на сегодняшний день проживает в Лос-Анджелесе, где открыла студию, специализирующуюся на растяжке, медитации и аффирмациях. Её бизнес также ориентирован на российских клиентов: за 5 тысяч рублей женщина предлагает онлайн-занятия, утверждая, что они помогут «активировать ритм тела» и «раскрыть гармонию».
Однако экс-супруга певца не выполняет свои налоговые обязательства перед Россией. Она задолжала Федеральной налоговой службе 85 тысяч рублей. В результате было возбуждено исполнительное производство, а её банковские счета оказались заблокированы. Если Шнурова вернётся в Россию без погашения долга, ей могут запретить выезд из страны.
После развода Шнурова стала обладательницей квартиры в Санкт-Петербурге и ресторанного бизнеса. Ресторанное дело она закрыла в апреле 2025 года, а квартиру продала в 2021 году, после чего переехала в США.
