Модель Кулецкая раскрыла подробности романа с Димой Биланом
43‑летняя модель Елена Кулецкая 20 лет назад состояла в романтических отношениях с Димой Биланом. Об этом она рассказала в интервью Светлане Бондарчук.
Распространенную СМИ в 2006 году версию знакомства в аэропорту девушка опровергла. По ее словам, эту историю придумала музыкальный продюсер Яна Рудковская. Как оказалось, пара познакомилась на съемках клипа в Марокко. Из нескольких кандидаток Билан выбрал именно Елену, а взаимная симпатия возникла за неделю работы.
Кулецкая вспомнила, что искра появилась во время долгих разговоров на съемочной площадке. Когда в прессе появилась выдуманная история о знакомстве в аэропорту, пара не стала ее опровергать.
Отношения постепенно сошли на нет, так как модель не хотела проявлять инициативу, а позже увидела в новом клипе артиста его следующую «музу». Сейчас Кулецкая и Билан поддерживают общение, но не являются близкими друзьями.
Читайте также: