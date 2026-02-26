Модель Кулецкая раскрыла подробности романа с Димой Биланом

26 февраля 2026, 07:38

Дима Билан (Фото: Telegram @bilanofficial)

43‑летняя модель Елена Кулецкая 20 лет назад состояла в романтических отношениях с Димой Биланом. Об этом она рассказала в интервью Светлане Бондарчук.