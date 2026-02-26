Выяснилось, что бывшая Паши Техника была содержанкой у половины состава «Зенита»
Бывшая девушка Паши Техника Кристина Лекси ранее встречалась с тремя футболистами «Зенита». По информации Mash на спорте, речь идёт о Сердаре Азмуне, Венделе и Кристиане Нобоа.
В 2019 году Азмун нашёл блогера в Instagram* и пригласил в Петербург. Девушка прилетела и стала его содержанкой. Тогда футболист ещё состоял в браке. После Азмуна Лекси перешла к Нобоа, который называл себя примерным семьянином, а затем — к бразильцу Венделу.
По сведениям источника, у девушки были отношения с несколькими другими игроками основы, но их имена не раскрывают. После романов с футболистами Кристина из рядового блогера превратилась в элитную эскортницу. С Пашей Техником, как она лично заявляла, её связывали настоящие чувства.
Ранее Ева Карицкая заявила о необходимости переделки памятника Паше Технику.
