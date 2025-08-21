Из фетиш-моделинга в актрисы: звезде сериала «Ольга» Алине Алексеевой 37 лет. Как она живет сегодня и что известно о ее личной жизни
Алина Алексеева — одна из самых ярких актрис российского кино и телевидения. Она начинала карьеру в мире фетиш-моделинга и бурлеска, но со временем сумела закрепиться в индустрии как актриса. Сегодня ее имя хорошо известно поклонникам сериалов и комедий, а за плечами — десятки ролей в кино и театре. 21 августа актрисе исполняется 37 лет. О ее творческом пути и личной жизни расскажет «Радио 1».
Биография Алины Алексеевой: детство и юностьАлина Алексеева родилась в Москве 21 августа 1988 года. С раннего детства она проявляла интерес к искусству: занималась балетом, спортивными бальными танцами, эстрадными направлениями и стрип-дансом, который требовал особой пластичности и уверенности в себе. Кроме танцев, Алина увлекалась музыкой и окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Однако именно театральная студия, куда она пришла в старших классах, стала решающей: девушка поняла, что сцена — ее призвание. После школы Алексеева поступила в ГИТИС на режиссерский факультет.
Первые шаги в карьереВ 16 лет Алина попробовала себя в модельном бизнесе. Ее первым проектом стала реклама корсетов, но вскоре она оказалась в индустрии фетиш-моделинга, где работала под псевдонимом Алина Сталина. Во время учебы в ГИТИСе актриса вдохновилась образом Диты фон Тиз и создала в России собственное бурлеск-шоу, где сама отвечала за костюмы и постановку номеров. Алексеева также снималась для мужских журналов и музыкальных клипов групп «Биопсихоз», DEFORM и «БеZумные Усилия».
Первой театральной работой стала роль русалки в постановке Бориса Юхананова «Сверлийцы», где проявился драматический потенциал актрисы.
Кино и сериалы с Алиной АлексеевойКинодебют Алины состоялся в годы учебы. Она появилась в сериалах «Кухня» и «Дружба народов». В 2013 году актриса сыграла в криминальной драме «Деньги», а в 2015 — в фильме Анны Меликян «Про любовь» и комедии «Страна чудес».
Настоящий успех принес сериал «Ольга» (2016), где Алексеева исполнила роль Лены Терентьевой — легкомысленной и обаятельной сестры главной героини. Этот образ принес ей всероссийскую популярность, но одновременно стал творческой ловушкой: актрисе долго предлагали однотипные роли.
«Со временем поняла, что роли, которые мне предлагают, — это все те же Ленки из "Ольги", только менее интересные и проработанные. Образ стал для меня ловушкой. Я меняла внешность — красила волосы, экспериментировала с весом, но будто застряла: мне предлагали только то, от чего я хотела уйти», — рассказывала Алексеева в интервью vokrug.tv.Тем не менее Алексеева сумела вырваться из амплуа «взбалмошной Ленки». Она снялась в проектах:
- «Вечный отпуск»;
- «Оптимисты»;
- «Родком»;
- «Пекарь и красавица»;
- «Папа, сдохни»;
- «Дау»;
- «По щучьему велению».
Личная жизнь Алины АлексеевойАлина Алексеева предпочитает не раскрывать личные отношения. Она не замужем и не имеет детей. В социальных сетях актриса делится в основном кадрами со съемок, путешествий и творческих проектов. Самым известным романом был союз с журналистом Дмитрием Кузнецом. В 2015 году пара запустила гастропроект «Мясник и его девочка», который начинался как домашний бизнес, а затем вырос в небольшую сеть заведений. К 2018 году проект закрылся, и отношения пары завершились.
Актриса признавалась, что этот опыт повлиял на ее взгляды на семью и карьеру, после чего она сосредоточилась на кино и саморазвитии.