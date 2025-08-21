Адвокат Павла Прилучного рассказала, что ей угрожают неизвестные мужчины
Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила об угрозах в свой адрес от неизвестных. Ее слова приводит телеграм-канал SHOT.
С 18 августа возле ее дома дежурят подозрительные мужчины, которые открыто ей угрожают, проникают на территорию с ножом, блокируют на нее въезд, отключают коммуникации и мешают заправить генератор, чтобы вернуть электричество.
Также рядом с участком недавно появился желтый грузовик. При этом он все время стоит на одном и том же месте. Защитница утверждает, что злоумышленники собираются его взорвать, чтобы вынудить ее покинуть дом. Они якобы уверены в том, что женщина проживает в нем незаконно, и видят в этом основание для сноса постройки.
Адвокат связывает эти события с разводом своего подзащитного и Агаты Муцениеце. Напомним, после разрыва актеры долгое время судились, в том числе из-за места проживания общего сына Тимофея.
