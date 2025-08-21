Адвокат Павла Прилучного рассказала, что ей угрожают неизвестные мужчины

21 августа 2025, 15:33

SHOT: адвокату актера Павла Прилучного угрожали ножом неизвестные

Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила об угрозах в свой адрес от неизвестных. Ее слова приводит телеграм-канал SHOT.