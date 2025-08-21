Вышла замуж за Даву и родила ребенка: певице Мари Краймбрери 33 года. Как она живет сейчас и что ее связывает с Димой Биланом
Мари Краймбрери — одна из самых ярких певиц на современной российской сцене. 21 августа исполнительнице исполняется 33 года. Недавно в ее жизни наступил новый этап — она не только успешная артистка, но и счастливая жена и мама. О том, как появился псевдоним Мари Краймбрери, почему певица уехала из Кривого Рога в Москву и как складывается её личная жизнь, расскажет «Радио 1».
Биография Мари Краймбрери: детство и первые шаги в творчествеМари Краймбрери (настоящая фамилия — Жадан) родилась 21 августа 1992 года в Кривом Роге. С раннего детства девочка занималась хореографией, уже в четыре года выступала в качестве солистки детского танцевального коллектива. Уже в 15 лет Мари начала работать танцовщицей и хореографом-постановщиком в одном из ночных клубов родного города.
Как появился псевдоним
Свое сценическое имя певица придумала еще в школе. На уроке информатики она записывала разные слова и составила из них название «Краимбрери». Позже заменила одну букву, и получилось «Краймбрери».
«Я мечтала стать хореографом, а для того, чтобы открыть свою школу танцев, она должна быть под именем каким-нибудь не своим. Я не думала, что однажды это перерастет в большой, масштабный проект», — рассказывала артистка.Она признается, что не воспринимает «Мари Краймбрери» как псевдоним. Девушка ощущает, что это уже ее настоящее имя.
Переезд Краймбрери в Москву и первые успехиВ 2011 году будущая певица перебралась в Москву к молодому человеку, с которым состояла в отношениях. Изначально планировала провести в столице несколько дней, но по стечению обстоятельств переехала окончательно.
«Периодически я прилетала на несколько дней, а потом возвращалась домой. Тогда я тоже прилетела на три дня, но случайно устроилась хореографом и осталась в Москве», — вспоминала певица.Параллельно Краймбрери начала работать в продюсерском центре. Через год она предложила руководству бартер: продолжать преподавать танцы бесплатно в обмен на возможность записываться в студии.
Первый серьезный доход артистка получила благодаря группе 5sta Family: за $2 тыс. она продала им песню «Один шанс». Коллектив выпустил ее только в 2023 году, спустя семь лет после покупки. В тот же период вышла композиция «Парадоксы», ставшая саундтреком к сериалу «Молодежка».
Карьера Мари Краймбрери и популярностьВ 2017 году певица представила дебютный альбом «ННКН», куда вошли хиты «Полюби меня пьяную», «Вызови такси» и «Давай навсегда». В том же году Мари подписала контракт с лейблом Velvet Music. В марте 2018 года она выпустила второй альбом «Переобулась», который принес премию «Жара Music Awards 2019».Третий альбом — «Нас узнает весь мир, Pt. 1» — вышел в 2021 году и сделал Краймбрери самой прослушиваемой артисткой года на «Яндекс Музыке».
В 2022 году певица записала несколько успешных дуэтов: с Димой Биланом («Ты не моя пара»), со Звонким («Как дела, малыш?») и получила две премии RU.TV. Год завершился выходом четвертого альбома «Нас узнает весь мир, Pt. 2». В 2023-м артистка выпустила кавер «Первый снег» с Филиппом Киркоровым и пятый студийный альбом «Почему у меня нет парня». В 2024 году состоялась новая коллаборация с Димой Биланом — песня It’s my life, за которую музыканты получили премию «Золотой граммофон».
«Дима дико уступает: со многими мальчиками писала дуэты и, не буду говорить, с кем именно, но происходили дикие разногласия по абсолютно всем вопросам. А с ним это всегда был выбор в пользу меня, только и слышала: "Марин, главное, чтоб тебе было комфортно, я подстроюсь". У нас прямо полноценный коннект случился», — делилась артистка.
Личная жизнь Мари КраймбрериВопросы отношений певица всегда держала в тени. Известно, что в Москву она перебралась к возлюбленному, который впоследствии изменил ей. Также Мари приписывали роман с музыкантом Lx24. Артистка признавалась, что ей делали предложение четыре раза, и лишь однажды она сказала «да», но брак так и не состоялся.
«Я не дам повода даже поцеловаться с человеком, если не буду понимать, что у него серьезные намерения. Такие отношения в моей жизни были только дважды. Самая долгая связь длилась семь лет», — подчеркивала Краймбрери.
В 2021 году певица познакомилась с блогером и артистом Давидом Манукяном (Давой). Их отношения не афишировались, но в марте 2024 года Мари впервые подтвердила роман публично. 2 февраля 2025 года пара сыграла свадьбу, а через два дня объявила о беременности. 19 мая 2025 года Мари Краймбрери сообщила поклонникам о рождении первенца. Исполнительница опубликовала фото с малышкой.
«Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», — написала она.Позже стало известно, что у певицы и Давы родилась девочка.