Мари Краймбрери (фото: РИА Новости / Пелагия Тихонова)

Мари Краймбрери — одна из самых ярких певиц на современной российской сцене. 21 августа исполнительнице исполняется 33 года. Недавно в ее жизни наступил новый этап — она не только успешная артистка, но и счастливая жена и мама. О том, как появился псевдоним Мари Краймбрери, почему певица уехала из Кривого Рога в Москву и как складывается её личная жизнь, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Мари Краймбрери: детство и первые шаги в творчестве Как появился псевдоним Переезд Краймбрери в Москву и первые успехи Карьера Мари Краймбрери и популярность Личная жизнь Мари Краймбрери

Биография Мари Краймбрери: детство и первые шаги в творчестве

Как появился псевдоним

«Я мечтала стать хореографом, а для того, чтобы открыть свою школу танцев, она должна быть под именем каким-нибудь не своим. Я не думала, что однажды это перерастет в большой, масштабный проект», — рассказывала артистка.

Переезд Краймбрери в Москву и первые успехи

«Периодически я прилетала на несколько дней, а потом возвращалась домой. Тогда я тоже прилетела на три дня, но случайно устроилась хореографом и осталась в Москве», — вспоминала певица.

Мари Крайбрери (фото: Instagram* / marikraimbrery)



Карьера Мари Краймбрери и популярность

«Дима дико уступает: со многими мальчиками писала дуэты и, не буду говорить, с кем именно, но происходили дикие разногласия по абсолютно всем вопросам. А с ним это всегда был выбор в пользу меня, только и слышала: "Марин, главное, чтоб тебе было комфортно, я подстроюсь". У нас прямо полноценный коннект случился», — делилась артистка.

Личная жизнь Мари Краймбрери

«Я не дам повода даже поцеловаться с человеком, если не буду понимать, что у него серьезные намерения. Такие отношения в моей жизни были только дважды. Самая долгая связь длилась семь лет», — подчеркивала Краймбрери.

Мари Крайбрери и Дава (фото: Instagram* / marikraimbrery)



«Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», — написала она.