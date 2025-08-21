Пустил слух о диабете, чтобы скрыть похудение на «Оземпике»: врач усомнился в болезни Филиппа Киркорова

21 августа 2025, 14:51

Врач Звонков: слухом о диабете Киркоров оправдал свое похудение на «Оземпике»

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Врач-терапевт Андрей Звонков усомнился в достоверности информации о сахарном диабете второго типа у певца Филиппа Киркорова. Его слова приводит издание «Абзац».





Специалист предположил, что артист запустил эти слухи, чтобы оправдать перед поклонниками прием препарата «Оземпик», который он ранее использовал для похудения. Также медик отметил, что медицинскую справку о наличии болезни достать вовсе не трудно.

«Товарищ Филипп Киркоров, как и все наши современные звезды, худел на препарате под названием «Оземпик». Когда это стало известно, он мог пустить слух о диабете, чтобы оправдать его прием в глазах общественности. А справку получить особого труда не нужно», — заявил Звонков.