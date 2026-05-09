«Из него делают героя, а он не такой»: как Марина Влади разрушила миф о Высоцком и за что её ненавидят его сыновья
В Советском Союзе Марину Влади обожали. Сначала — как звезду кино после бешеного успеха фильма «Колдунья». Позже ею восторгались уже как французской красавицей, ставшей женой русского гения. В этом статусе дочь русского эмигранта запомнилась так прочно, что многие ошибочно полагали, будто именно она родила Высоцкому сыновей. На деле же всё обстояло иначе: Владимир Семёнович ушёл к Марине от Людмилы Абрамовой, которая и была матерью двух его детей. Причём Влади впоследствии с какой-то загадочной и болезненной горечью выплеснула на страницы своей книги нелицеприятные слова о бывшей семье Высоцкого. Какую обиду спустя десятилетия не смогла простить муза гениального барда и что на самом деле скрывается за строчками «Прерванного полёта», расскажет «Радио 1».
Оскорблённые и разгневанныеВ русском переводе книга Влади появилась в 1989 году — через девять лет после смерти Высоцкого. По меркам того времени произведение оказалось чересчур откровенным. Без капли снисхождения французская вдова вывернула наизнанку душу главного советского кумира — со всеми слабостями и тем, что он прятал от чужих глаз. И до сих пор уверена в собственной правоте. Марина Влади говорила, что считала необходимым рассказать правду о том, каким человеком был Высоцкий, потому что из него теперь делают героя, хотя на самом деле автор-исполнитель им не является, Владимир в первую очередь поэт и очень ранимый человек. Сама Влади утверждает: что бы она ни писала, это правда, которая лишь работает на образ артиста. По глубокому убеждению, честный рассказ только повышает статус исполнителя собственных песен — и человеческий, и поэтический. А вот что обладательница приза Каннского фестиваля за лучшую женскую роль написала в книге «Владимир, или Прерванный полёт» в адрес Людмилы и сыновей Высоцкого:
«В начале нашей совместной жизни ты мечтал о ребёнке. Рождение двух сыновей, навязанное хитростями твоей жены, которая сообщала тебе об этом лишь тогда, когда уже было поздно что-либо предпринимать, привело тебя в отчаяние».А далее номинантка на «Золотой глобус» Влади объясняет, почему сама не родила от него:
«Я же просто запрограммировала рождение сыновей... и никогда не соглашалась родить ребенка — заложника нашей жизни. Наше положение, и без того трудное, было бы совершенно невыносимым, если бы между нами было маленькое существо... Достаточно было нас двоих, чтобы тащить на себе проблемы нашей семьи, и конец нашей с тобой истории подтвердил правильность моего отказа».Спустя годы младший Сын Никита публично заявлял о своей обиде и несогласии с книгой Марины Влади «Владимир, или Прерванный полёт».
«Тогда была невероятная оскорбленность и меня, и моих близких этой книгой, упреками, совершенно несправедливыми характеристиками, касающимися того, что Влади просто знать не могла. Я примерно понимаю, откуда Марина это брала — это не от отца моего»; «Там очень много написано не того, что она видела, а того, что узнала от разных людей за восемь лет после того, как папа умер», — рассказал Никита в программе «Судьба человека».Никиту возмутили нелестные, по его мнению, характеристики в адрес его матери — Людмилы Абрамовой, деда и других близких людей, которых Влади видела редко и не могла знать по-настоящему.
История любви, разбившая сердцеМуза Высоцкого с годами так и не прониклась теплом к бывшей семье поэта. При этом Людмила Абрамова и сын Никита никогда не опускались до обидных высказываний в адрес избранницы главы семьи. Более того, Никита неоднократно подчёркивал, что не воспринимал Марину как врага или разлучницу.
Серьёзный роман с Влади начался у Высоцкого в 1968 году, когда его сыновьям было 6 и 4 года. Однако влюбился автор стихов ещё за год до этого — с самой первой встречи в Москве.
«Он мне пел песни всю ночь. Влюбился, сразу, сказал мне это, сразу. Ну, это было смешно для меня, потому что актрисам часто говорят такие слова. Мы долго дружили»; «Володя смог меня завоевать, он долго за мной ухаживал, это не так быстро случилось, как можно подумать», — поделилась воспоминаниями Марина Влади в одном из интервью.Людмила Абрамова долго жила в неведении. Но как только правда открылась, женщина без колебаний собрала вещи, взяла сыновей и навсегда ушла. Никита рассказывал, что отец первое время порывался вернуть супругу, однако Людмила была непреклонна. Спустя годы, в документальном фильме 1998 года «Другая жена Высоцкого», она со слезами на глазах призналась:
«Я когда уходила, мне казалось, что я умру».
Религия любви и полное подчиненениеВ 1970 году французская актриса и советский артист официально зарегистрировали брак в Москве, а свадьбу сыграли в Грузии. Для обоих это был уже третий по счёту союз. От предыдущих двух браков с французами Марина родила троих сыновей. С русским поэтом на детей дочь эмигранта так и не решилась. Даже став законным мужем француженки, Владимир Высоцкий целых шесть лет не мог добиться разрешения на выезд за границу. Марине приходилось разрываться между Россией и Францией, где её ждали дети и работа. В итоге супруги проводили вместе около восьми месяцев в году. В разлуке она сильно тосковала.
«Но это, может быть, дало какой-то плюс нашей жизни, что мы не ежедневно друг друга видели. В этом смысле очень свежая любовь была всегда. Мы не успевали друг другу надоесть. Каждая встреча была праздником», — с грустью вспоминала Влади в интервью Эльдару Рязанову.Режиссёр Александр Митта однажды заметил: «Марина чётко подчинила свою жизнь Высоцкому. Контракты из-за него срывала, с ней уж перестали связываться в кино. Чуть что, она детей под мышку — и к нему, в Москву». В своих интервью и публичных выступлениях Митта неоднократно говорил, что преданность Марины Влади проявлялась в конкретных поступках:
«Можно чётко сказать совершенно, что лет шесть она ему продлила, потому что никто бы с ним так не возился. Она бросала ВСЁ!».
Сама Марина Влади в документальном фильме «Марина Влади. Моя правда» говорит об этом так:
«У меня не было религии искусства. У меня была религия любви, жизни. Я влюблялась, имела детей, выходила замуж, уезжала… Моя жизнь как женщины была самым главным для меня, а не как актрисы».
Жестокая ирония судьбы Марины ВладиСегодня в своих воспоминаниях француженка с русскими корнями идеализирует их с Высоцким любовь. Однако метания между странами сказались на отношениях далеко не так благотворно, как хотелось. В последний год жизни у Владимира Семёновича появилось новое увлечение — 20-летняя студентка Оксана Афанасьева. Именно эта девушка находилась рядом с Высоцким в московской квартире, когда артиста не стало. А законная жена Марина в то время находилась дома, во Франции. Осознание того, что в последний миг мужа рядом была не она, а другая, лишь усугубило состояние вдовы на грани жизни и смерти.
После похорон Влади вернулась во Францию в абсолютном нежелании жить — рассказывала, что просто лежала, ожидая собственного конца. Но судьба распорядилась иначе: как пишут французские издания, в том же 1980 году актриса безумно влюбилась в Леона Шварценберга, с которым познакомилась ещё раньше. Онколог, лечивший сестру известной «колдуньи», сумел вернуть Марине утраченную волю к жизни. Этот, уже четвёртый по счёту, брак продлился с 1980 по 2003 год — пока её спаситель, по жестокой иронии судьбы, сам не скончался от рака.
Тайна личной жизни до гробаПервые годы после смерти мужа Влади принципиально не приезжала в Россию. Причиной стала глубокая обида: люди, которых актриса искренне считала друзьями, начали отзываться о ней дурно.
«Большая пытка, конечно. От гадостей, которые писали про меня», — признавалась артистка.Спустя время Марина снова стала приезжать со спектаклями и концертами, исполняя песни Высоцкого. При этом почти все рукописи, письма, документы и снимки вдова передала российскому архиву бесплатно. При этом француженка поставила условие: не публиковать эти письма до смерти актрисы, чтобы сохранить тайну личной жизни. Архив соблюдает это условие. Лишь малую часть она выставила на аукцион, чем в своё время вызвала бурю негодования среди поклонников поэта. Марине Влади 87, и вдова поэта не изменила своей привычке говорить прямо, порой жёстко. К примеру, сегодняшняя Россия актрисе категорически не нравится. Но углубляться в тему она отказывается — всё-таки смотрит на происходящее со стороны и давно не живёт в России. В своих мемуарах Марина Влади избегает возвышенных эпитетов в адрес Высоцкого. В интервью BBC артистка говорит:
«Я видела его на сцене, это было что-то невероятное! Но когда увидела в жизни, я даже не узнала, потому что в жизни он был очень скромный, маленький, серенький такой человечек».Книга «Владимир, или Прерванный полёт» дополняет этот эпизод штрихами:
«Невысокий, плохо одетый молодой человек», «блондин», «немножко кругленький тогда был».Сейчас Марина Влади живёт во Франции, в парижской квартире. Ведёт уединённый образ жизни, редко даёт интервью. Пишет книги, перечитывает русскую классику, занимается на велотренажёре и любит гулять по улочкам Парижа.