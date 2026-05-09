«Из него делают героя, а он не такой»: как Марина Влади разрушила миф о Высоцком и за что её ненавидят его сыновья

09 мая 2026, 19:31

Владимир Высоцкий (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

В Советском Союзе Марину Влади обожали. Сначала — как звезду кино после бешеного успеха фильма «Колдунья». Позже ею восторгались уже как французской красавицей, ставшей женой русского гения. В этом статусе дочь русского эмигранта запомнилась так прочно, что многие ошибочно полагали, будто именно она родила Высоцкому сыновей. На деле же всё обстояло иначе: Владимир Семёнович ушёл к Марине от Людмилы Абрамовой, которая и была матерью двух его детей. Причём Влади впоследствии с какой-то загадочной и болезненной горечью выплеснула на страницы своей книги нелицеприятные слова о бывшей семье Высоцкого. Какую обиду спустя десятилетия не смогла простить муза гениального барда и что на самом деле скрывается за строчками «Прерванного полёта», расскажет «Радио 1».





Содержание Оскорблённые и разгневанные История любви, разбившая сердце Религия любви и полное подчиненение Жестокая ирония судьбы Марины Влади Тайна личной жизни до гроба

Оскорблённые и разгневанные

«В начале нашей совместной жизни ты мечтал о ребёнке. Рождение двух сыновей, навязанное хитростями твоей жены, которая сообщала тебе об этом лишь тогда, когда уже было поздно что-либо предпринимать, привело тебя в отчаяние».

«Я же просто запрограммировала рождение сыновей... и никогда не соглашалась родить ребенка — заложника нашей жизни. Наше положение, и без того трудное, было бы совершенно невыносимым, если бы между нами было маленькое существо... Достаточно было нас двоих, чтобы тащить на себе проблемы нашей семьи, и конец нашей с тобой истории подтвердил правильность моего отказа».

«Тогда была невероятная оскорбленность и меня, и моих близких этой книгой, упреками, совершенно несправедливыми характеристиками, касающимися того, что Влади просто знать не могла. Я примерно понимаю, откуда Марина это брала — это не от отца моего»; «Там очень много написано не того, что она видела, а того, что узнала от разных людей за восемь лет после того, как папа умер», — рассказал Никита в программе «Судьба человека».

История любви, разбившая сердце

«Он мне пел песни всю ночь. Влюбился, сразу, сказал мне это, сразу. Ну, это было смешно для меня, потому что актрисам часто говорят такие слова. Мы долго дружили»; «Володя смог меня завоевать, он долго за мной ухаживал, это не так быстро случилось, как можно подумать», — поделилась воспоминаниями Марина Влади в одном из интервью.

«Я когда уходила, мне казалось, что я умру».

Религия любви и полное подчиненение

«Но это, может быть, дало какой-то плюс нашей жизни, что мы не ежедневно друг друга видели. В этом смысле очень свежая любовь была всегда. Мы не успевали друг другу надоесть. Каждая встреча была праздником», — с грустью вспоминала Влади в интервью Эльдару Рязанову.

«Можно чётко сказать совершенно, что лет шесть она ему продлила, потому что никто бы с ним так не возился. Она бросала ВСЁ!».

«У меня не было религии искусства. У меня была религия любви, жизни. Я влюблялась, имела детей, выходила замуж, уезжала… Моя жизнь как женщины была самым главным для меня, а не как актрисы».

Жестокая ирония судьбы Марины Влади

Тайна личной жизни до гроба

«Большая пытка, конечно. От гадостей, которые писали про меня», — признавалась артистка.

«Я видела его на сцене, это было что-то невероятное! Но когда увидела в жизни, я даже не узнала, потому что в жизни он был очень скромный, маленький, серенький такой человечек».

«Невысокий, плохо одетый молодой человек», «блондин», «немножко кругленький тогда был».