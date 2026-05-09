Мерил Стрип добилась равных миллионных выплат для коллег в сиквеле культового фильма
Стало известно, какие гонорары получили главные актрисы продолжения фильма Дьявол носит Prada. По данным Variety, Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант получили одинаковые многомиллионные выплаты за возвращение к своим ролям.
Создатели проекта изначально особенно рассчитывали на участие Мерил Стрип, сыгравшей культового редактора Миранду Пристли. Ей предложили гонорар в размере 12,5 миллиона долларов за участие в сиквеле. Однако актриса, по данным источников, настояла на том, чтобы аналогичные условия были предложены и её коллегам по фильму.
В результате продюсеры согласились с этим условием, и все три актрисы получили равные фиксированные выплаты. В индустрии такой шаг назвали редким и благородным решением, подчеркнув, что именно это актёрское трио сделало оригинальную картину «Дьявол носит Prada» мировым культурным феноменом.
Помимо базового гонорара, актрисам также предусмотрены бонусы в виде процентов от кассовых сборов. По оценкам инсайдеров, при успешном прокате итоговый доход каждой из звёзд может превысить 20 миллионов долларов, что делает участие в сиквеле одним из самых прибыльных проектов в их карьере.
Читайте также: