Избиение сына, проблемы с наркотиками, инфаркт и неудачный брак: непростая жизнь Стаса Пьехи
Певцу Стасу Пьехе пришлось преодолеть немало преград и трудностей на своём жизненном пути. Сегодня артист празднует юбилей — ему исполняется 45 лет. «Радио 1» представляет важные страницы из биографии певца.
Звёздная семья и первые шаги в музыке Стаса Пьехи
Стас Пьеха родился в творческой семье. Его мать — Илона Броневицкая, певица, актриса и телеведущая, а отец — Пятрас Герулис, джазовый исполнитель. Не стоит забывать и о бабушке — советской певице Эдите Пьехи.
В детстве артист много времени проводил со знаменитой бабушкой, которая предложила ему заняться вокалом. Впервые артист вышел на сцену вместе с Эдитой Станиславовной, после окончания Музыкального училища имени Гнесиных продолжил выступать со знаменитой родственницей.
Карьера Стаса Пьехи
Первые концерты певца состоялись ещё в конце 90-х — начале 2000-х. Он выступал с музыкальными коллективами в Москве и Петербурге, а также пел вместе с бабушкой. Широкая публика узнала о таланте Стаса, когда он в 2004-м году появился на знаменитом проекте «Фабрика звёзд» — певец блистал в четвёртом сезоне. Там он выпустил свою известную композицию «Одна звезда», который для него специально написал продюсер проекта Виктор Дробыш.
Также вместе с певицей Валерией Пьеха спел песню «Ты грустишь», также ставшую хитом. На проекте артист занял третье место и получил приз: запись музыкального альбома и съёмки клипа. Он продолжил сотрудничать с Дробышем, и в 2005 году вышел его первый альбом «Одна звезда», в который вошла песня «Город детства». Эту композицию Стас записал вместе с Эдитой Станиславовной.
Вместе с «Фабрикой звёзд» он отправился в тур по России, выступив в большинстве городов. А затем начал сольную карьеру. В 2008 году Стас выпустил второй сольный альбом «Иначе». В него вошла песня «Она не твоя», исполненная с Григорием Лепсом. Композиция завоевала все российские премии. Также в альбом был включён трек «Я и ты», записанный в дуэте с певицей Славой.
Попробовал себя Стас Пьеха и в качестве ведущего. Он вместе с Викторией Боней вёл программу «Cosmopolitan. Видеоверсия». Два года спустя его пригласили стать наставником в украинском музыкальном шоу «Голос страны» на канале «1+1». В 2014 году Пьеха выпустил новый альбом «10», отметив 10-летие творческой деятельности.
В середине 2010-х Стас на время прервал музыкальную карьеру и сосредоточился на других проектах, например, на создании наркологического центра в Москве (был открыт в 2016 году). В конце 2010-х артист вернулся на сцену, выступив в Кремлёвском дворце. В 2019 году его пригласили в проект «Три аккорда». В 2021 году артист совершил тур по российским городам, представил песни, которые записал в период пандемии. Например, у него вышла композиция «Гордость».
Также Пьеха принимал участие в шоу «Маска» и был членом жюри в проектах «Ты супер! 60+» и «Суперстар!».
Наркотическая зависимость
Долгое время проблемы с запрещёнными препаратами Стаса Пьехи скрывались. Лишь близкие знали, в каком чудовищном состоянии находился артист. Впервые наркотики он попробовал, когда был подростком. Стас жил в центре в квартире бабушки и попал в плохую компанию. Как это обычно бывает, сначала Пьеха употреблял лёгкие наркотики, затем перешёл на тяжёлые.
«<…> Это был ужасный период: я выносил вещи из дома, попадал в полицию. Мама с бабушкой о происходящем сначала не подозревали», — рассказывал певец.Семья узнала о проблемах Стаса после того, как он поджёг квартиру, уснув с сигаретой.
«Семью это сильно объединило: мы уехали в другой город, жили на окраине — впервые в моём сознательном возрасте вместе с мамой, 24/7. Она и её муж делали всё возможное, чтобы меня вытащить», — сказал Пьеха.Естественно, всё это отразилось на его здоровье. Потребовалась длительная реабилитация, пришлось пережить три реанимации. В определённый момент его отправили в детский дом на перевоспитание. Речь идёт об учреждении, которое курировала его бабушка. В таком сложном режиме он прожил несколько лет. Но эти годы помогли ему прийти в себя и социализироваться.
В 2016 году артист открыл частную наркологическую клинику в Москве, где лечат от алкоголизма и наркомании. Он говорит, что серьёзных денег это не приносит, он больше вкладывает туда собственные средства, считая это своим долгом. Как позже выяснилось, Пьеха ещё долго принимал запрещённые препараты — до 2014 года. Как раз в тот момент у него случился инфаркт, после чего он начал бороться с зависимостью.
Проблемы со здоровьем Пьехи
Инфаркт и проблемы с наркотиками заставили Пьеху взяться за ум после 30 лет и начать заниматься здоровьем. В 2018 году он оказался в клинике, где у него выявили панкреатит. А летом 2023-го СМИ писали о том, что Пьеха попал в Боткинскую больницу, так как у него обнаружили проблемы с сердцем. В 2024 году Пьеха отменил несколько концертов, так как у него случился трахеит и потеря голоса. Организаторы предлагали ему выступить под фонограмму, но певец отказался.
Личная жизнь Стаса Пьехи
Первые серьёзные отношения у Стаса Пьехи сложились с двоюродной сестрой Тимати Викторией Смирновой, но они расстались. В начале 2013 года артист обручился с моделью Натальей Горчаковой. В 2014 году она родила певицу сына Петра. Причём о свадьбе и о ребёнке не было известно несколько месяцев — папарацци смогли случайно сделать кадры, после информация вскрылась.
Увы, отношения не продлились долго. Уже в 2016 году брак распался. Как говорит Пьеха, он просто не был готов к семейным отношениям. Разошлись супруги без скандалов. Сын остался с мамой. Стас продолжал обеспечивать семью, снял дом для них под Санкт-Петербургом. После расставания с Горчаковой Пьехе приписывали романы с разными женщинами. Например, он встречался с режиссёром Елизаветой Клюзко. Также была информация о том, что у него была связь со звездой ТВ-шоу «Холостяк» Ольгой Ломакиной.
В 2023-м стало известно о его романе с актрисой Никой Здорик (сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»). Об их отношениях сообщила Ника. Вместе с Пьехой они отдыхали на Мальдивах. Пара рассталась.
Избиение сына Стаса Пьехи
В 2021 году произошёл неприятный инцидент, который случился с сыном Стаса Пьехи. Маленький Петя поступил в больницу с травмами, ушибами и сотрясением. Выяснилось, что его ударила жена футбольного судьи Владислава Безбородова. Сын Пьехи поругался с её ребёнком. Дома двух семей находятся неподалёку, и Петя решил ответить: он проткнул бассейн карандашом.
Наталья Горчакова пыталась решить конфликт и предложила оплатить ремонт, но Безбородова несколько раз ударила мальчика. Горчакова говорила, что женщина швырнула Петю на землю.
Стас Пьеха тоже не стал молчать.
«Это привлекло внимание даже представителей Следственного комитета! <…> У меня создалось впечатление, что люди либо не понимают, что произошло, либо в неадеквате находятся. Либо имеют очень серьёзный ресурс и блат — и рассчитывают, что их отмажут без аргументов», — заявил певец в эфире вечернего шоу Аллы Довлатовой.
Отношение Пьехи к политическим перипетиям
Стас Пьеха не уехал из России после 24 февраля 2022 года. Он старается не высказываться о сложившейся политической ситуации. Также известно, что Пьеха находится под санкциями Украины. По его словам, несмотря на все трудности, сложную обстановку в мире, нужно продолжать заниматься своим делом.
«Я знаю своё дело, и всё. <…> Если люди тебя ждут, если у тебя есть шанс поднять им настроение, увести их от негативных мыслей, забот, одержимостей на какое-то время своим искусством, то это значительно выше всяких предупреждений», — говорил он.По словам Пьехи, когда он ехал в Крым, он не думал о политике, а думал только о том, что люди купили билеты на его концерт, что нужно выполнить свою работу.