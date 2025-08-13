Российская певица Mia Boyka попала в базу «Миротворца»*
Российскую певицу Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) занесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, Mia Boyka попала в базу «Миротворца»* из-за своего участия в музыкальном фестивале Extreme, который состоялся в 2020 году в Крыму. В карточке певицы говорится, что она причастна к «попыткам легализации оккупации Крыма».
Также Бойко обвиняют в «незаконной коммерческой деятельности» на территории республики.
Сайт «Миротворец»* представляет собой «проект по установлению лиц, угрожающих национальной безопасности Украины». В «черные списки» регулярно попадают российские артисты, журналисты и политики. 9 августа стало известно, что в базу внесли блогера и телеведущую Настю Ивлееву за посещение Крыма в 2019 году и Мариуполя в 2024 году.
*Признан экстремистским и запрещен в РФ
