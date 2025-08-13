У дизайнера Артемия Лебедева родился одиннадцатый ребенок
Дизайнер Артемий Лебедев стал отцом в одиннадцатый раз — возлюбленная родила ему дочь. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Девочка родилась в одном из лучших роддомов Москвы 12 августа, примерно в 22:00. При родах присутствовал сам Лебедев. Вес новорожденной составил 4050 граммов, а рост — 53 сантиметра.
Это уже одиннадцатый ребенок 50-летнего блогера. Всего у него пять дочерей и шесть сыновей от шести разных женщин. Старшему ребёнку 24 года, а младшему — всего один день.
Последней женой Артемия и матерью шестерых их общих детей была дизайнер Алёна Иванова (Лебедева), в прошлом году супруги развелись.
Читайте также: