Избил 61-летнего охранника и стал персоной нон грата: Николаю Валуеву 52 года, чем болеет спортсмен и как живет сегодня
Николай Валуев — чемпион мира по боксу, актер, телеведущий и политик. Его биография включает яркие победы на ринге, карьеру в Госдуме, громкие общественные инициативы и скандалы. 21 августа ему исполняется 52 года. Как складывалась жизнь спортсмена и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».
Николай Валуев: детство и юностьНиколай Сергеевич Валуев родился 21 августа 1973 года в Ленинграде. Среди его предков были представители русской и татарской национальностей, однако татарский язык будущий спортсмен не изучал.
При рождении Николай ничем не отличался от других детей, но уже в детском саду начал стремительно расти, заметно обгоняя сверстников. Родителям приходилось постоянно искать для него обувь и одежду редких размеров. Сегодня его рост составляет 213 см, а размер ноги — 52-й. На пике спортивной формы вес Валуева достигал 146–151 кг.
В школьные годы Николай увлекался баскетболом и тренировался у известного наставника Анатолия Штейнбока. Позже пробовал силы в метании диска, где также добился высоких результатов. Валуев окончил Институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, защитив диплом по психологии спорта. В 2010 году получил второе высшее образование в Московском университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского.
Начало спортивной карьеры Николая ВалуеваВ бокс Николай пришёл относительно поздно — в 20 лет. Первым тренером стал Олег Шалаев. Уже через полгода Валуев выполнил норматив мастера спорта. В 1993 году он провёл первый международный бой в Берлине против американца Джона Мортона и одержал победу. В 1999 году стал чемпионом России в тяжёлом весе, а в 2000-м выиграл титул чемпиона РАВА. В 2004 году завоевал пояс межконтинентального чемпиона, победив Ричарда Банго.
Главный успех пришёл в декабре 2005 года, когда Валуев в Берлине выиграл бой за титул чемпиона мира по версии WBA у Джона Руиса. Он стал первым российским боксёром, завоевавшим этот титул. В дальнейшем успешно защищал пояс, побеждая Оуэна Бека и Джамиля Макклайна.
Лучшие бои Валуева и завершение карьерыЗа карьеру Валуев провёл 53 боя, из которых 50 завершились его победой. В память болельщиков особенно врезался его поединок против Эвандера Холифилда, где россиянин благодаря своим уникальным физическим данным не позволил сопернику приблизиться на опасное расстояние. В 2009 году Валуев встретился с британцем Дэвидом Хэем и уступил по очкам. Вскоре из-за проблем со здоровьем и коленными суставами спортсмен завершил карьеру. В 2010 году планировался бой с Виталием Кличко, но он так и не состоялся.
После ухода из профессионального бокса Валуев занялся популяризацией спорта. В 2007 году он основал юношеский турнир по боксу, а в 2009-м открыл собственную школу бокса. В 2016 году в Москве появился клуб широкого профиля, рассчитанный как на профессионалов, так и на любителей.
Николай Валуев в кино и на телевиденииБывший чемпион не раз снимался в кино. Его дебют состоялся в фильмах «Игра без правил» и «7 гномов: И целого леса мало». Наибольшую известность принесла роль в картине «Каменная башка», где он сыграл самого себя. Также Валуев появлялся в сериале «Воронины» и сказке «Старинные часы». На телевидении спортсмен вел программы «Большое хобби», «Спокойной ночи, малыши!» и «Исторический детектив». В 2023 году он стал героем шоу «Моя мелодия» и «Прямой эфир».
Политическая карьераВ 2011 году Николай Валуев стал депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Сначала он работал в комитете по физической культуре и спорту, а позже занял должность первого заместителя председателя комитета по экологии.
В 2021 году спортсмен вновь избрался в парламент и возглавил направление по туризму. Среди его инициатив — законопроекты о регулировании охоты, обращении с животными и развитии туристической инфраструктуры на Дальнем Востоке.
Скандалы вокруг Николая ВалуеваИмя Валуева не раз становилось предметом общественных дискуссий. В 2008 году разгорелся скандал вокруг инцидента на парковке спорткомплекса. Жена спортсмена Галина припарковала автомобиль, после чего охранник сделал ей замечание и попросил переставить машину. Девушка позвонила мужу, и вскоре на место приехал сам Валуев. По словам пострадавшего 61-летнего охранника, конфликт закончился избиением: мужчина получил сотрясение мозга. Сам спортсмен отрицал обвинения, однако суд обязал его выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и компенсировать потерпевшему 100 тысяч рублей.
В 2013 году внимание общественности привлекли публикации депутата в соцсетях: Валуев выложил фотографии с охоты, где позировал с убитыми медведем, бобром и селезнем. Этот пост вызвал шквал критики. Противники охоты требовали привлечь политика к ответственности, однако проверка нарушений закона не выявила. Сам Валуев оправдывался просто: «Мне нужно кормить семью».
Личная жизнь Николая ВалуеваНиколай Валуев женат на Галине, с которой познакомился ещё в молодости. У супругов трое детей — дочь Ирина и сыновья Григорий и Сергей. Несмотря на внушительные размеры и суровый имидж, спортсмен признаётся, что в семье главным человеком считает жену.
В 2023 году он рассказал, что часть времени живет в московском общежитии квартирного типа для депутатов вместе со старшим сыном, в то время как семья обитает в загородном доме под Санкт-Петербургом.