21 августа 2025, 19:01

Николай Валуев (фото: Instagram* / nickvaluev)

Николай Валуев — чемпион мира по боксу, актер, телеведущий и политик. Его биография включает яркие победы на ринге, карьеру в Госдуме, громкие общественные инициативы и скандалы. 21 августа ему исполняется 52 года. Как складывалась жизнь спортсмена и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».





Содержание Николай Валуев: детство и юность Начало спортивной карьеры Николая Валуева Лучшие бои Валуева и завершение карьеры Николай Валуев в кино и на телевидении Политическая карьера Скандалы вокруг Николая Валуева

Личная жизнь Николая Валуева Здоровье Николая Валуева Николай Валуев сегодня

Николай Валуев: детство и юность

Начало спортивной карьеры Николая Валуева

Николай Валуев (фото: Instagram* / nickvaluev)



Лучшие бои Валуева и завершение карьеры

Николай Валуев в кино и на телевидении

Политическая карьера

Николай Валуев (фото: Instagram* / nickvaluev)



Скандалы вокруг Николая Валуева



Личная жизнь Николая Валуева

Николай Валуев (фото: Instagram* / nickvaluev)



Здоровье Николая Валуева

Николай Валуев сегодня