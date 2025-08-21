Достижения.рф

Эльдар Джарахов извинился за публичные оскорбления россиян

Эльдар Джарахов (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Блогер Эльдар Джарахов извинился за публичные оскорбления россиян после отмены его концерта в Алтайском крае. Об этом сообщает РБК.



Мероприятие должно было состояться на фестивале молодежи. После его отмены Джарахов оскорбительно выразился о россиянах. Позже Эльдар отметил, что сожалеет о содеянном.

«Я глубоко сожалею о словах, которые когда-то произнес. Это было оскорбительно и неправильно <…> Я очень люблю Россию и всю свою жизнь посвятил людям здесь и жизни в этой стране», — сказал Джарахов.

Как отметил Эльдар, 10 лет назад многие в интернете создавали свои образы на провокациях. Джарахов считал, что это будет воспринято как часть роли.

Напомним, концерт блогера на фестивале молодежи в Алтайском крае отменили из-за публичного оскорбления россиян и пропаганды асоциального поведения Джараховым ранее.
Иван Мусатов

