21 августа 2025, 13:27

Эльдар Джарахов (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Блогер Эльдар Джарахов извинился за публичные оскорбления россиян после отмены его концерта в Алтайском крае. Об этом сообщает РБК.





Мероприятие должно было состояться на фестивале молодежи. После его отмены Джарахов оскорбительно выразился о россиянах. Позже Эльдар отметил, что сожалеет о содеянном.





«Я глубоко сожалею о словах, которые когда-то произнес. Это было оскорбительно и неправильно <…> Я очень люблю Россию и всю свою жизнь посвятил людям здесь и жизни в этой стране», — сказал Джарахов.