Достижения.рф

Портал IMDb опубликовал список самых красивых актрис этого года

Марго Робби стала самой красивой актрисой в 2025 году по версии IMDb
Марго Робби (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Британский кинопортал IMDb опубликовал список самых красивых актрис 2025 года. Лидирующую строчку заняла австралийка Марго Робби, известная по ролям в фильмах «Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит», «Однажды в Голливуде» и «Барби».



На втором месте в списке расположилась звезда «Дивергента» Шейлин Вудли. Третья строчка осталась за китаянкой Дилрабой Дилмурат. На четвертом и пятом месте оказались Нэнси Макдони и Крити Санон.

Хания Аамир из Пакистана заняла шестое место в рейтинге, а седьмое осталось за кубинско-испанской знаменитостью Аной де Армас. Британка Эмма Уотсон и американка Эмбер Херд заняли восьмое и девятое место соответственно. Замыкает топ-10 турецкая актриса Ханде Эрчел.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0