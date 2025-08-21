Портал IMDb опубликовал список самых красивых актрис этого года

21 августа 2025, 16:02

Марго Робби стала самой красивой актрисой в 2025 году по версии IMDb

Марго Робби (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Британский кинопортал IMDb опубликовал список самых красивых актрис 2025 года. Лидирующую строчку заняла австралийка Марго Робби, известная по ролям в фильмах «Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит», «Однажды в Голливуде» и «Барби».