Портал IMDb опубликовал список самых красивых актрис этого года
Британский кинопортал IMDb опубликовал список самых красивых актрис 2025 года. Лидирующую строчку заняла австралийка Марго Робби, известная по ролям в фильмах «Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит», «Однажды в Голливуде» и «Барби».
На втором месте в списке расположилась звезда «Дивергента» Шейлин Вудли. Третья строчка осталась за китаянкой Дилрабой Дилмурат. На четвертом и пятом месте оказались Нэнси Макдони и Крити Санон.
Хания Аамир из Пакистана заняла шестое место в рейтинге, а седьмое осталось за кубинско-испанской знаменитостью Аной де Армас. Британка Эмма Уотсон и американка Эмбер Херд заняли восьмое и девятое место соответственно. Замыкает топ-10 турецкая актриса Ханде Эрчел.
