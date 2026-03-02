Издевался над одноклассниками и учился в вечерней школе: творческий путь Александра Горчилина. Почему ему стыдно за съемки в «Папиных дочках»?
3 марта российскому актеру и режиссеру Александру Горчилину исполняется 34 года. Он получил широкую известность еще в подростковом возрасте после ролей в телесериалах «Папины дочки» и «Атлантида», а в 2018 году дебютировал в полнометражном кино как режиссер с картиной «Кислота». Что известно о его свадьбе с моделью Марией Миногаровой и почему он стыдится участия в «Папиных дочках» — в материале «Радио 1».
Биография Александра Горчилина: детство и юностьАлександр Павлович Горчилин родился в Москве 3 марта 1992 года. Его родители развелись, когда он был ребенком. Воспитанием занимались мать, бабушка и дедушка. Когда мальчик учился в третьем классе, его отец умер. Незадолго до смерти он стал чаще навещать сына, однако у Александра так и не сформировалось представление о родителе.
С ранних лет Горчилин мечтал о сцене. Параллельно с учебой в школе он посещал Детский музыкальный театр юного актера. Играть ему нравилось значительно больше, чем учиться. В окружении единомышленников возникла идея не заканчивать школу, а купить аттестаты после девятого класса и поступить в театральный ВУЗ. Несмотря на то что юноше удалось пройти отбор сразу в несколько учебных заведений, обман быстро раскрыли. Юноше пришлось продолжить образование в вечерней школе и повторно готовиться к поступлению.
В итоге Александр стал студентом курса Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ на кафедре актерского мастерства, которую окончил в 2014 году. Впоследствии он неоднократно подчеркивал значимость фигуры Серебренникова в своей судьбе, называя именно его своим настоящим отцом.
Театр: от «Норд-Оста» до центра «Зотов»Впервые на телеэкране Горчилин появился подростком в рекламном ролике жевательных конфет Skittles. В тот же период он играл на сцене Театрального центра на Дубровке в мюзикле «Норд-Ост».
Позднее актер перешел в Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя, который в 2012 году был преобразован в «Гоголь-центр» под руководством Кирилла Серебренникова. На сцене театра он участвовал в постановках «Гамлет», «Фея» и других спектаклях.
В начале 2020 года Горчилин вышел на сцену театра «Практика» в спектакле «Созвездия» по пьесе Ника Пэйна, поставленном мастерской Олега Кудряшова. Его партнершей стала Елизавета Янковская.
В 2022 году после преобразования «Гоголь-центра» обратно в Театр имени Н. В. Гоголя и ухода Серебренникова Александр принял решение покинуть коллектив. Он начал сотрудничество с московским центром «Зотов». В том же году состоялась премьера перформанса «Маяковский. Мистерия», в котором были объединены персонажи различных произведений поэта.
В 2023 году режиссер представил спектакль для юной аудитории «Никак не называется, или Бим в поисках Бо» по пьесе Любови Стрижак. Затем был реализован проект «Неснятые сценарии», в рамках которого тексты, не дошедшие до сцены или экрана, получили аудиоформат с участием отдельных творческих групп для каждого произведения.
Кинокарьера: от «Папиных дочек» до «Клипмейкеров»Кинокарьера Горчилина началась в 2006 году с роли Альберта Анатольевича в комедийном телесериале «Трое сверху». В 2007 году он получил роль Жени Захарова в семейном ситкоме «Папины дочки», где сыграл друга актрисы Дарьи Мельниковой. Проект принес ему широкую узнаваемость.
В 2014 году актер исполнил первую главную роль в драме Валерии Гай Германики «Да и да», которая вышла в прокат 26 июня и вызвала неоднозначную реакцию критиков. Спустя два года он сыграл Григория Зайцева в драме «Ученик» режиссера Кирилла Серебренникова. Его персонаж — подросток с инвалидностью, сталкивающийся с насмешками окружающих. В интервью Горчилин признавался, что в школьные годы и сам издевался над одноклассником, из-за чего был вынужден сменить учебное заведение.
В 2018 году на экраны вышел фильм «Лето», посвященный нескольким месяцам из жизни Виктора Цоя. Горчилин исполнил роль панка, прототипом которого стал музыкант Андрей Панов, а также исполнил несколько музыкальных номеров. В 2020 году он принял участие в сериале «Псих», первом телевизионном проекте Федора Бондарчука. Фильм «Кто-нибудь видел мою девчонку?» с участием Александра, Анны Чиповской и Юрия Борисова был включен в конкурсную программу 31-го Открытого российского кинофестиваля в Сочи.
В январе 2023 года состоялась премьера картины «Клипмейкеры» режиссера Григория Константинопольского, посвященной музыкальной индустрии 1990-х годов. Главный герой в исполнении Горчилина во многом был списан с самого автора идеи.
Комедия «Блеск» стала завершающим проектом года. В ней Александр разделил одну роль с Алексеем Аграновичем, исполнив одного и того же персонажа в разные периоды его жизни.
Режиссерский дебют и успех «Кислоты»В 2015 году на омском кинофестивале «Движение» представлили короткометражную ленту Горчилина «Русские сказки», где он выступил режиссером и монтажером. В том же году он снял документальный фильм «Кому на Руси жить хорошо», посвященный подготовке труппы «Гоголь-центра» к постановке по поэме Николая Некрасова.
Полнометражным дебютом стала картина «Кислота», вышедшая в 2018 году. Фильм рассказывает о поиске самоидентификации и смысла жизни двумя молодыми музыкантами. Ленту номинировали на «Кинотавр» в категории «Открытие года».
«Я даже не знаю, что про него рассказать, он своей какой-то жизнью начал жить, что я не могу разобраться, что это такой за фильм. У меня не хватает мозгов рассказать синопсис. Это фильм про двух ребят, которые рефлексируют из-за беспомощности», — говорил он.На премьеру в «Гоголь-центре» пришли Алла Пугачева и Николай Басков. Создатели фильма также стали гостями программы «Вечерний Ургант», где обсудили работу над проектом.
Александр Горчилин про «Папины дочки»Несмотря на популярность сериала «Папины дочки», Александр Горчилин неоднократно критически высказывался о своем участии в проекте. Решение прийти на кастинг он называет случайным. По признанию актера, ему совсем не нравилось работать на съемочной площадке сериала.
«Мне было тогда четырнадцать лет, меня отчислили из школы за плохое поведение. Я ушел из всяческих своих детских театральных студий и учился в вечерней школе с тридцатилетними дядьками-алкашами, которые в свое время образование не получили. И я случайно в это вписался, пришел на пробы, меня сразу взяли, а поскольку тогда это все было совсем по-другому устроено, для меня все это было впервой, я не был этим ни разу восхищен и в принципе занимался тем, что сам и ненавидел», — признавался актер.Дополнительное разочарование, по его словам, вызвали рабочие условия и финансовые вопросы: он рассказывал, что ему платили очень мало. Горчилин признавался, что этот период стал для него психологически сложным. Кроме того, он отмечал, что уже тогда крайне критично относился к отечественным проектам.
«Я ходил туда, понимая, что это очень плохой проект, тратил нервы и силы, и потом у меня пару лет был такой психологический зажим. Я поступил в институт, не мог нормально учиться, потому что осознавал, какой жести я натворил. Я просто не мог расслабиться из-за этого, потому что "кошмар, я снимался в "Папиных дочках", что я делаю". Самый главный груз в том, что ты чувствуешь ответственность за деградацию того, что происходит вокруг, потому что ты часть этой деградационной машины», — делится Адександр.
Личная жизнь Александра Горчилина: Роман с Ян ГэВ разные годы в СМИ появлялись сообщения о романе Александра Горчилина с коллегой по «Гоголь-центру» Ян Гэ. По словам девушки, Горчилин стал для нее большой любовью. Расставание, как она признавалась, оказалось настолько тяжелым, что на протяжении пяти лет после разрыва они, работая в одном театре, даже не здоровались. При этом в одном из спектаклей им приходилось играть влюбленных: по сюжету персонаж Горчилина вставал на колени и делал героине предложение.
«Это насколько любовь была несчастной, что мы пять лет после расставания не общаемся! Мы играем в одном спектакле, в котором он стоит на коленях и просит, чтобы я стала его женой, а при этом мы не здороваемся. Он был большой любовью в моей жизни», — рассказывала актриса.В 2018 году стало известно о романе Горчилина с художником по костюмам и реквизитором Никой Сергеевой. Пара предпочитала не выносить личную жизнь на публику и не делилась подробностями отношений. Причины расставания также не раскрывались. После этого в течение долгого времени актер не комментировал личную жизнь, и информация о его романах в медиапространстве практически отсутствовала.
Предложение Марии Миногаровой и свадьбаО новых отношениях Горчилина стало известно 15 марта 2025 года, когда он сделал предложение модели и телеведущей Марии Миногаровой. Обращаясь к возлюбленной, артист произнес речь, в которой признался в своих чувствах.
«Есть некоторые слова в песне "Я люблю тебя до слез". Как выяснилось, в этой жизни можно любить до слез. Это правда. Маша, чтобы ни произошло, я ни в чем не могу быть уверенным, кроме того, что я ощущаю внутри себя, но я тебя люблю. И мой подарок на день рождения — это я. И я хочу сделать тебе предложение быть со мной», — сказал артист.Миногарова ответила согласием. В июле будущие супруги подали заявление в загс, а в начале сентября сыграли свадьбу. Спустя два месяца пара провела дополнительную церемонию для гостей в московской гостинице «Метрополь».
После объявления о помолвке на пару обрушилась волна критики в социальных сетях. Пользователи обсуждали внешность, манеру общения и поведение влюбленных, а также сам формат предложения. Миногарова публично отреагировала на негативные комментарии, записав видеообращение.
«Отдельная радость — это, конечно, читать комментарии. Плохо примерно все! Предложение плохое, место плохое, кольцо плохое, слова плохие! Господи, это лучший момент в моей жизни. Ой, он матерился, не то говорил и кольцо не так дарил! Еще все эти друзья мои были, все давили на меня. Это было ужасно, ребят, как я пережила это?!» — иронично говорила Маша.
Александр Горчилин сегодняСегодня творческая биография Александра Горчилина остается насыщенной. Он продолжает активно работать в театре и кино, стремясь к реализации авторских замыслов.
Антиутопия «Икария», находящаяся на этапе постпроизводства в 2025 году, объединила значительную команду профессионалов. В актерском составе представлены преимущественно российские исполнители, включая самого Горчилина. При этом в съемочную группу вошли и зарубежные специалисты. В частности, к проекту привлечены болгарский режиссер Явор Гырдев и польский оператор Ирек Хартович.