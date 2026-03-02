02 марта 2026, 14:00

3 марта российскому актеру и режиссеру Александру Горчилину исполняется 34 года. Он получил широкую известность еще в подростковом возрасте после ролей в телесериалах «Папины дочки» и «Атлантида», а в 2018 году дебютировал в полнометражном кино как режиссер с картиной «Кислота». Что известно о его свадьбе с моделью Марией Миногаровой и почему он стыдится участия в «Папиных дочках» — в материале «Радио 1».





Биография Александра Горчилина: детство и юность

Театр: от «Норд-Оста» до центра «Зотов»

Кинокарьера: от «Папиных дочек» до «Клипмейкеров»

Режиссерский дебют и успех «Кислоты»

«Я даже не знаю, что про него рассказать, он своей какой-то жизнью начал жить, что я не могу разобраться, что это такой за фильм. У меня не хватает мозгов рассказать синопсис. Это фильм про двух ребят, которые рефлексируют из-за беспомощности», — говорил он.

Александр Горчилин про «Папины дочки»

«Мне было тогда четырнадцать лет, меня отчислили из школы за плохое поведение. Я ушел из всяческих своих детских театральных студий и учился в вечерней школе с тридцатилетними дядьками-алкашами, которые в свое время образование не получили. И я случайно в это вписался, пришел на пробы, меня сразу взяли, а поскольку тогда это все было совсем по-другому устроено, для меня все это было впервой, я не был этим ни разу восхищен и в принципе занимался тем, что сам и ненавидел», — признавался актер.

«Я ходил туда, понимая, что это очень плохой проект, тратил нервы и силы, и потом у меня пару лет был такой психологический зажим. Я поступил в институт, не мог нормально учиться, потому что осознавал, какой жести я натворил. Я просто не мог расслабиться из-за этого, потому что "кошмар, я снимался в "Папиных дочках", что я делаю". Самый главный груз в том, что ты чувствуешь ответственность за деградацию того, что происходит вокруг, потому что ты часть этой деградационной машины», — делится Адександр.

Личная жизнь Александра Горчилина: Роман с Ян Гэ

«Это насколько любовь была несчастной, что мы пять лет после расставания не общаемся! Мы играем в одном спектакле, в котором он стоит на коленях и просит, чтобы я стала его женой, а при этом мы не здороваемся. Он был большой любовью в моей жизни», — рассказывала актриса.

Предложение Марии Миногаровой и свадьба

«Есть некоторые слова в песне "Я люблю тебя до слез". Как выяснилось, в этой жизни можно любить до слез. Это правда. Маша, чтобы ни произошло, я ни в чем не могу быть уверенным, кроме того, что я ощущаю внутри себя, но я тебя люблю. И мой подарок на день рождения — это я. И я хочу сделать тебе предложение быть со мной», — сказал артист.

«Отдельная радость — это, конечно, читать комментарии. Плохо примерно все! Предложение плохое, место плохое, кольцо плохое, слова плохие! Господи, это лучший момент в моей жизни. Ой, он матерился, не то говорил и кольцо не так дарил! Еще все эти друзья мои были, все давили на меня. Это было ужасно, ребят, как я пережила это?!» — иронично говорила Маша.

Александр Горчилин сегодня