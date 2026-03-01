«Пора успокоиться и все»: Почему Шура отказался создавать семью

01 марта 2026, 20:22

Певец Шура отказался создавать семью, потому что ему хватает работы

Александр Медведев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

50‑летний Шура (Александр Медведев) признался, что больше не собирается создавать семью и заводить детей. В разговоре с KP.RU артист объяснил, что его приоритеты изменились.





Певец отметил, что особенно ценит свою команду и старается как можно больше времени уделять маме Светлане Ивановне — ради встреч он регулярно летает в Новосибирск. По словам Шуры, лучший отдых для него — насыщенный график. Когда дел нет, он быстро начинает скучать.





«А второй половинки нет, не хочу ничего. В 50 лет, я думаю, уже пора успокоиться и все. Мне хватает моей работы», — добавил исполнитель.