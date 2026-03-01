«Пора успокоиться и все»: Почему Шура отказался создавать семью
Певец Шура отказался создавать семью, потому что ему хватает работы
50‑летний Шура (Александр Медведев) признался, что больше не собирается создавать семью и заводить детей. В разговоре с KP.RU артист объяснил, что его приоритеты изменились.
Певец отметил, что особенно ценит свою команду и старается как можно больше времени уделять маме Светлане Ивановне — ради встреч он регулярно летает в Новосибирск. По словам Шуры, лучший отдых для него — насыщенный график. Когда дел нет, он быстро начинает скучать.
«А второй половинки нет, не хочу ничего. В 50 лет, я думаю, уже пора успокоиться и все. Мне хватает моей работы», — добавил исполнитель.Ранее Медведев говорил, что после перенесённой онкологии, затронувшей репродуктивную систему, вероятность естественного зачатия практически отсутствует. Кроме того, он считает, что из‑за прошлого опыта с запрещёнными веществами идея отцовства для него не выглядит правильной. Шура также вспомнил, как в новогоднюю ночь случайно оказался за решёткой.