«Уже находится в лежачем положении»: Дочь Оззи Осборна Келли раскритиковали за внешность

Дочь Оззи Осборна Келли раскритиковали за внешность
Келли Осборн вышла на красную дорожку музыкальной премии BRIT Awards вместе с мамой, Шэрон Осборн, и сразу оказалась в центре внимания.
Однако обсуждали не столько само появление звезды, сколько её внешность — в соцсетях под снимками развернулась волна резких и откровенно оскорбительных комментариев. Пользователи не стеснялись в выражениях — одни спрашивали, мол «неужели» рядом с Келли «нет никого, кто сказал бы, что она выглядит очень плохо?». Другие сравнивали её с вампиром, скелетом и другими неприятными образами. На фоне этой травли Осборн ответила эмоциональным обращением в сторис.
«Есть особый вид жестокости — бить человека, когда он уже находится в лежачем положении», — отметила звездная наследница.
Келли призналась, что сейчас переживает один из самых тяжёлых этапов в жизни после смерти отца. И это не первый подобный эпизод. Ещё в декабре ей уже приходилось публично просить подписчиков прекратить жестко обсуждать её внешность.
В июле стало известно о смерти фронтмена Black Sabbath Оззи Осборна. Музыкант ушёл из жизни на 76‑м году. Причиной стали остановка сердца и острый инфаркт миокарда. Семья артиста тяжело переживает утрату, и агрессивные комментарии в сети, как отмечают близкие, лишь усиливают боль.