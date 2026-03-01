«Уже находится в лежачем положении»: Дочь Оззи Осборна Келли раскритиковали за внешность

01 марта 2026, 23:00

Дочь Оззи Осборна Келли раскритиковали за внешность

Келли Осборн (Фото: Instagram*/kellyosbourne)

Келли Осборн вышла на красную дорожку музыкальной премии BRIT Awards вместе с мамой, Шэрон Осборн, и сразу оказалась в центре внимания.





Однако обсуждали не столько само появление звезды, сколько её внешность — в соцсетях под снимками развернулась волна резких и откровенно оскорбительных комментариев. Пользователи не стеснялись в выражениях — одни спрашивали, мол «неужели» рядом с Келли «нет никого, кто сказал бы, что она выглядит очень плохо?». Другие сравнивали её с вампиром, скелетом и другими неприятными образами. На фоне этой травли Осборн ответила эмоциональным обращением в сторис.





«Есть особый вид жестокости — бить человека, когда он уже находится в лежачем положении», — отметила звездная наследница.