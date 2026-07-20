Криминальные аферы супруга, боль одиночества и публичные сцены ревности: какой жизненный путь прошла легендарная певица Нани Брегвадзе?
Певице, чей голос стал символом целой эпохи, чьи романсы знала наизусть вся страна, а выступления в легендарном ВИА «Орэра» собирали стадионы, Нани Брегвадзе 21 июля исполняется 90 лет. Эта народная артистка СССР прошла долгий путь от юной грузинской пианистки до мировой звезды, покорившей сцену парижской «Олимпии». Однако за внешним блеском всесоюзной славы скрывались годы унижений, предательства и болезненного одиночества. Подробности драматической судьбы звезды — в материале «Радио 1»
Биография Нани БрегвадзеНани Георгиевна Брегвадзе родилась 21 июля 1936 года в Тбилиси. Она росла в творческой семье, где родственники умели петь и любили искусство. Ее бабушка и родная тетя были лучшими солистками хора. От отца, актера Георгия Брегвадзе, Нани унаследовала артистизм и умение держаться на сцене. От матери, Ольги Микеладзе, — аристократизм и достоинство, ведь женщина принадлежала к старинному и знатному княжескому роду.
В шесть лет девочка под аккомпанемент гитары пела услышанные от бабушки и тети романсы «Калитка» и «Не уезжай ты, мой голубчик». Нани исполняла их так проникновенно, что взрослые долго оставались под впечатлением. Уже в те годы было понятно, что девочка станет звездой эстрады.
Вскоре Брегвадзе отдали в музыкальную школу. И ее, и музыкальный техникум Нани Георгиевна окончила с отличием. А отправной точкой в карьере вокалистки стал VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоялся в Москве в 1956 году. Девушка исполнила романс «Потушила я свечу», за который ей вручили главную награду. Среди зрителей был сам Леонид Утесов, который пророчески заметил: «Из этой девочки получится хорошая певица».
Успехи на сценеВ 1957 году вместе с оркестром ГПИ Брегвадзе выступила в Москве на сцене театра Советской Армии. В 1963 году окончила Тбилисскую государственную консерваторию им. В. Сараджишвили по классу фортепиано Гаянэ Мачутадзе. Специального вокального образования не получила, так как девушка училась по классу фортепиано. Во время учебы в институте Нани начала петь в Тбилисском государственном эстрадном оркестре «Рэро».
1964 год стал одним из главных в карьере певицы. Московский мюзик-холл взял Брегвадзе в гастрольный тур во Францию. Нани Георгиевна дебютировала в Париже в зале «Олимпия». После чего ее приняли в ВИА «Орэра», где она была солисткой на протяжении 15 лет.
Нани Брегвадзе (Фото: РИА Новости/Владимир Богатырев)
Появление грузинской исполнительницы на советской эстраде состоялось в 1960-х. Романсы, старинные русские и грузинские песни в исполнении Нани вскоре стали такими популярными, что выступления «Орэра» включали практически в каждый большой концерт на все государственные праздники. В 1966 году к ансамблю присоединился Вахтанг Кикабидзе. Он играл на ударных и также был вокалистом. Примечательно, что романа, о котором в то время говорили многие, у артистов не было.
Сольная карьера Нани Брегвадзе началась в 1980-е годы. Пластинки «Поет Нани Брегвадзе», «Романс, романс», «Концерт в Нью-Йорке» выходили одна за другой и мгновенно раскупались. Культовым романсом в исполнении грузинской артистки стал «Снегопад». Изначально она отказывалась его петь, уверяя композитора Алексея Экимяна, что не знает, как спеть эту композицию.
Знаменитую певицу регулярно приглашали на различные фестивали и конкурсы в качестве члена жюри, она также выступала как педагог, в статусе профессора заведовала кафедрой эстрадно-джазового пения в институте музыки, который был учрежден при Московском университете культуры и искусств.
В июне 2018 года Нани Георгиевна начала юбилейный тур. Первый концерт эстрадной певицы состоялся в Москве. Еще через три года Брегвадзе отметила большим сольным концертом в Цинандали свой 85-й день рождения, после чего отправилась в юбилейный гастрольный тур.
Личная жизнь БрегвадзеПо настоянию отца и матери, Нани Брегвадзе вышла замуж в достаточно юном возрасте за инженера-строителя Мераба Мамаладзе. Ольга Александровна взяла с него обещание не мешать музыкальной карьере дочери, но Мераб не мог смириться с популярностью Нани. Брегвадзе часто бывала на гастролях. По этой причине ревнивый супруг, подогреваемый разговорами завистников, создавал для нее невыносимые условия. Он часто устраивал публичные сцены ревности.
В 1960 году звезда грузинской эстрады родила дочь Эку (Екатерину).
Стоит отметить, что супруг Брегвадзе не сумел найти свое призвание в жизни. Он мечтал стать врачом, но родители не позволили ему осуществить свою мечту. В поисках денег Мераб необдуманно ввязался в аферу с торговыми документами, попав в криминальную историю. Вскоре его посадили.
Брегвадзе всеми силами пыталась добиться освобождения мужа, но он не оценил жертвенного поступка своей жены и ушел к другой женщине. При этом разводиться с Нани он не хотел, объясняя это своей отцовской заботой о дочери. Спустя время развод супругов все же состоялся. Его инициатором стала дочь Эка. Замуж певица больше не вышла. В рассказах о жизни Нани Георгиевна признается, что ее муж был неплохим человеком, просто судьба не позволила ему почувствовать радость творчества и успех в работе, о которой он когда-то мечтал.
О невысказанной боли артистки говорил и близкий друг Вахтанг Кикабидзе:
«Нани всю жизнь тащила всё на себе. У нее не было мужчины, который бы ее поддерживал... В этом плане ее счастливой не назовешь».Нани Брегвадзе обожает свою единственную дочь и огромное значение придает ее творческому развитию. Сегодня Эка является популярной в Грузии певицей. Внучка Нани Георгиевны Наталья пошла по стопам своей любимой бабушки. Примечательно, что Нани с дочерью и внучкой принимают участие в творческих встречах и гастрольных программах.
Нани Брегвадзе и ее дочь Эка Мамаладзе (Фото: РИА Новости/Рухкян Давид)
О личной жизни Эка Мамаладзе старается не распространяться. По словам ее матери, сейчас Эка замужем во второй раз. У женщины трое детей: дочь Наталья Кутателадзе и два сына — Леван и Георгий.