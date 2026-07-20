20 июля 2026, 16:00

Нани Брегвадзе (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Певице, чей голос стал символом целой эпохи, чьи романсы знала наизусть вся страна, а выступления в легендарном ВИА «Орэра» собирали стадионы, Нани Брегвадзе 21 июля исполняется 90 лет. Эта народная артистка СССР прошла долгий путь от юной грузинской пианистки до мировой звезды, покорившей сцену парижской «Олимпии». Однако за внешним блеском всесоюзной славы скрывались годы унижений, предательства и болезненного одиночества. Подробности драматической судьбы звезды — в материале «Радио 1»





Содержание Биография Нани Брегвадзе Успехи на сцене Личная жизнь Брегвадзе Нани Брегвадзе: последние новости



Биография Нани Брегвадзе

Ольга Микеладзе и Нани Брегвадзе (Фото: скриншот т/п «Легенды музыки» ТК «Звезда»)

Успехи на сцене

Нани Брегвадзе (Фото: РИА Новости/Владимир Богатырев)

Личная жизнь Брегвадзе

Нани Брегвадзе (Фото: скриншот т/п «Легенды музыки» ТК «Звезда»)

«Нани всю жизнь тащила всё на себе. У нее не было мужчины, который бы ее поддерживал... В этом плане ее счастливой не назовешь».

Нани Брегвадзе и ее дочь Эка Мамаладзе (Фото: РИА Новости/Рухкян Давид)

Нани Брегвадзе: последние новости