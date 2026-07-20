«Наша, естественно, лучше»: Артур Бабич сравнил свою свадьбу с торжеством Иды Галич

20 июля 2026, 12:55

Блогер Артур Бабич признался, что считает свадьбу с Аней Покров лучшей

Аня Покров и Артур Бабич (Фото: Instagram* / @pokrov90)

Артур Бабич на VK Fest высказался о свадьбе Иды Галич и бизнесмена Олега Ледвича, а также сравнил её со своим недавним торжеством с Аней Покров. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам блогера, оба праздника получились совершенно разными, однако для него собственная свадьба навсегда останется лучшей.





«Отличнейшая свадьба была. Супер заряженные гости, все лучезарные. Даже несмотря на плохую погоду, всё прошло на 100 из 10. Но у Иды была хороша по-своему, у нас совсем другая. И наша, естественно, лучше, потому что она наша, и другой не будет. Но у Иды тоже лучшая, на которой я был», — поделился Артур.