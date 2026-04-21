Измена и внебрачные дети Сергея Безрукова: с кем сейчас счастлив актер и как сложилась судьба его тайной любви Кристины Смирновой?
В начале 2000-х Сергей Безруков и Ирина Безрукова производили впечатление гармоничного союза. Их считали красивой и талантливой парой, которая успешно реализовывалась как в профессии, так и в личной жизни. Они часто появлялись вместе на экране и в публичном пространстве. Позже стало ясно, что за внешним благополучием скрывались внутренние конфликты. По признанию самого актера, ему не хватало семейного уюта и детского смеха. Именно это подтолкнуло его к отношениям на стороне. В результате у актрисы Кристины Смирновой родились двое детей. Подробнее о личной жизни Безрукова и о том, как Смирнова живет сегодня — в материале «Радио 1».
Женщины Сергея БезруковаВ окружении Сергея Безрукова не раз отмечали, что женщины занимали в его жизни особое место. Актер отличался открытым характером, легко сходился с людьми, поддерживал дружеское общение и обладал ярко выраженной эмоциональностью. Его нередко сравнивали с героями русской поэзии.
Имя Сергей он получил в честь поэта Сергея Есенина, образ которого впоследствии воплотил на экране. Безруков увлекался поэзией, мог часами вести разговоры, играл на гитаре и занимался рисованием в свободное время, используя любые доступные материалы — от ручки до красок.
Один из его друзей отмечал, что главной слабостью актера оставались женщины. До знакомства с Ириной Ливановой у него был лишь один серьезный роман — с актрисой Анной Матюхиной.
История знакомства Сергея Безрукова и Ирины ЛивановойИстория отношений Сергея Безрукова и Ирины Ливановой началась во время перелета на съемки фильма «Крестоносец-2». На тот момент Ирина состояла в браке с актером Игорем Ливановым и воспитывала сына.
Безруков проявил инициативу и передал ей записку с номером телефона и короткой фразой «Жду!». Ирина решила позвонить, после чего между ними быстро завязались отношения.
Сам актер впоследствии признавался, что испытывал сильное чувство и буквально потерял голову. Он открыто говорил о своей влюбчивости и эмоциональности.
«У меня "крышу" всегда сносит, когда вижу красивых женщин. А тут совсем голову потерял. Влюбился безумно!» — говорил он.
Брак, слухи и внебрачные детиНесмотря на разницу в возрасте — Ирина была старше Сергея на десять лет — в 2000 году они официально оформили отношения. Их союз долгое время считали образцовым.
Однако за внешним благополучием скрывались сложности. Супруги обладали разными характерами, что приводило к напряжению между ними. В прессе регулярно появлялись сообщения о возможных романах Безрукова на стороне.
Слухи о внебрачных детях долгое время не находили подтверждения. Ситуация изменилась после интервью отца актера, который прямо заявил, что у него есть внуки. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс. Ирина Безрукова при этом не вступала в публичные конфликты и не комментировала ситуацию.
Трагедия 2015 года и разводВ 2015 году в жизни Ирины произошла трагедия — погиб ее сын Андрей от первого брака. Ему было 26 лет. Это событие стало тяжелым ударом для актрисы.
Сергей Безруков в этот период находился на съемках в Иркутске и не присутствовал на похоронах. По его словам, он продолжал работу по просьбе самой Ирины. Позже актер рассказывал, что тяжело переживал случившееся, испытывал эмоциональное напряжение и пытался справиться с ним. В том же году супруги приняли решение о разводе.
Кристина Смирнова: история второй семьиДо знакомства с Сергеем Безруковым Кристина Смирнова вела обычную жизнь в Санкт-Петербурге. Она выступала в ресторанах и клубах, участвовала в самодеятельных коллективах и периодически снималась в массовке.
В 2004 году она получила небольшую роль в сериале «Есенин». Ее появление в кадре длилось около 20 секунд, при этом значительную часть времени она находилась в сцене поцелуя с Безруковым.
После съемок между ними начались отношения. До этого Смирнова состояла в браке с актером Ильей Плисовым, у них появилась дочь Анастасия. Однако этот союз распался. По словам бывшего супруга, причиной разрыва стали сложные отношения с тещей, которой он не нравился.
Отношения Сергея Безрукова и Кристины СмирновойРоман Сергея Безрукова и Кристины Смирновой продолжался длительное время. В этом союзе родились двое детей: дочь Александра (2008 год) и сын Иван (2011 год). Однако актер долгое время не подтверждал союз со Смирновой публично. Он избегал комментариев, не отвечал на вопросы журналистов и продолжал демонстрировать стабильность брака с Ириной.
После того как информация стала достоянием общественности, Безруков был вынужден сделать заявление. Он отметил, что с появлением в его жизни Анны Матисон и их дочери многое изменилось. При этом он подтвердил, что у него есть и другие дети, которых он также любит и поддерживает.
«С появлением в моей жизни Ани и Машеньки многое изменилось. Я впервые по-настоящему почувствовал себя отцом. Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Других своих детей я также люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая», — сказал он.
Новая семья Сергея Безрукова и жизнь Кристины СмирновойРежиссер Анна Матисон родила Безрукову троих детей. Смирнова же около шести лет назад вступила в брак с британским бизнесменом Мишелем Хартом. Супруг принял всех ее детей как родных.
Сейчас семья проживает в Великобритании, в графстве Оксфордшир. Кристина занимается музыкальной деятельностью: преподает вокал, поет в церковном хоре и участвует в местной музыкальной группе.
Старшая дочь Александра активно занимается спортом, увлекается верховой ездой и вокалом, при этом внешне напоминает отца. Сын Иван ведет более закрытый образ жизни, интересуется походами и футболом. Несколько лет назад Кристина Смирнова также приняла участие в телевизионной программе с участием Леры Кудрявцевой, где рассказала о своей жизни.