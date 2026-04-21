Фёдор Смолов выложил совместные снимки с Кариной Истоминой в честь её 32-летия
Футболист Фёдор Смолов опубликовал редкие снимки с супругой Кариной Истоминой в честь её 32-летия. Совместные фотографии пары появились в личном блоге знаменитости вчера.
Смолов поделился с подписчиками серией теплых семейных кадров. На некоторых снимках влюбленная пара позирует на отдыхе, на других — гуляет с дочерью Лорой и, улыбаясь, вместе примеряет одежду в магазинах. Спортсмен лаконично поздравил избранницу фразой «с днём рождения, женушка!» и признался Истоминой в любви.
Напомним, что Карина и Фёдор поженились в июне 2023 года, а в ноябре у пары родилась дочь Лора. Если раньше нападающий «Краснодара» считался главным холостяком российского футбола, то теперь он аккуратно укладывает дочку спать и записывает с ней трогательные видео.
Недавно завершилось судебное разбирательство по драке Смолова в московской «Кофемании». Конфликт произошел 28 мая 2025 года — футболист ударил двух людей и попал на видео, которое появилось в Сети прошлым летом. Спортсмену грозило до трёх лет лишения свободы.
После заседания Смолов пожал руку потерпевшему, которому уже выплатил компенсацию в размере одного миллиона рублей, и поблагодарил суд за разбирательство.
